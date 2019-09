Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien trauert um den ehemaligen Lehrenden und ihr Ehrenmitglied Paul Badura-Skoda

Wien (OTS) - Rektorin Ulrike Sych: „Mit Paul Badura-Skoda verliert nicht nur unsere Universität, sondern auch die Welt einen vielseitigen Künstler, der Menschen mittels Kunst und Wissenschaft zusammengebracht und verbunden hat. Die mdw trauert um einen hervorragenden Musiker, einen vorbildlichen Lehrenden und geschätzten Kollegen.“

Paul Badura-Skoda, geboren am 6. Oktober 1927 in Wien, war von 1981 bis zu seiner Emeritierung 1994 Professor für Klavier an der mdw. Schon früh begann er auch Klavierunterricht in Meisterkursen zu geben, seine künstlerisch-pädagogische Tätigkeit führte ihn durch Europa, nach Amerika und Asien. Sein beachtliches Oeuvre als Interpret umfasst mehr als 200 Einspielungen, darunter die kompletten Klaviersonaten von Mozart, Beethoven und Schubert.

Am 22. Mai 2018 erhielt der Pianist die Ehrenmitgliedschaft der mdw für seinen lebenslangen, unermüdlichen Einsatz speziell für die Wiener Klassik, seine beeindruckende und jahrzehntelange weltweite Konzerttätigkeit, seine musikwissenschaftlichen Publikationen sowie für seine erfolgreiche Lehrtätigkeit an der mdw. Paul Badura-Skoda verstarb am 25.09.2019.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt

Mag. Astrid Meixner

Leitung Kommunikation & Print

Tel: +43 1 711 55 – 7436

E-Mail: meixner-as @ mdw.ac.at