Prof. Claus Gatterer Preis lebt

Stellungnahme des ÖJC-Vorstandes zu kolportierten Vorwürfen

Wien (OTS) - Die Vorwürfe, die von Seiten der Kritiker am „Prof. Claus Gatterer Preis“ und am Österreichischen Journalisten Club (ÖJC), der diesen renommierten Journalismus-Preis seit 1985 vergibt, vorgebracht wurden, sind allesamt unrichtig: Die Finanzgebarung ist von Rechnungsprüfern sowie einer externen Steuerberatungskanzlei überprüft und in Ordnung befunden worden und die Generalversammlung hat den Vorstand entlastet.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Funktionäre des ÖJC statutengemäß ehrenamtlich tätig waren und sind.

Die journalistisch publizierte Abrechnung zum Gatterer-Preis des Jahres 2013 war eine vereinsinterne Gesamtkostenaufstellung in Höhe von 44.970,97 Euro. Die Kosten für den Gatterer-Preis trug überwiegend der ÖJC aus eigenen Mitteln. Der Fördergeber hat für den Preis 9.500 Euro bezahlt.

Der ÖJC-Vorstand bedauert außerordentlich, dass aufgrund unzutreffender Kolportage und nicht überprüfter Vorwürfe das Land Burgenland und die Esterhazy-Betriebe sich aus der Unterstützung des renommierten „Prof. Claus Gatterer Preises“ zurückgezogen haben.

Die gute Nachricht: Der Österreichische Journalisten Club (ÖJC) wird den Gatterer-Preis weiterhin vergeben.

