Frauen-Power für die oe24 Geschäftsführung

Tamara Chambers und Beate Österreicher als neue Geschäftsführerinnen beim Online-Portal oe24.at

Wien (OTS) - Österreichs am schnellsten wachsendes Online-Portal oe24.at (mit 36,6 Prozent Reichweite und 2,4 Millionen Unique Usern laut ÖWA Plus 2018/I) erweitert mit 1. Oktober seine Geschäftsführung. Neben Niki Fellner werden künftig Beate Österreicher und Tamara Chambers oe24.at als neue Geschäftsführerinnen leiten.

Tamara Chambers übernimmt bei oe24.at die Geschäftsführung für die Bereiche Technik, Organisation, Projektentwicklung, Marketing und Personal. Beate Österreicher leitet künftig bei oe24.at die Geschäftsbereiche Sales und Kampagnen-Management.

Tamara Chambers startete ihre Karriere in der Verlagsgruppe News, wo sie als Vorstandsassistentin unter anderem den Auf- und Ausbau der News Networld begleitet hat. Danach wechselte sie in die USA zu Fox Interactive, wo der Aufbau der Myspace-Plattform und deren Expansion nach Europa und Asien zu ihren Aufgaben zählten. Danach war sie im Silicon Valley für mehrere Start-ups – unter anderem für Swagbucks und Lithium führend tätig. Nach mehr als 10 Jahren USA ist Tamara Chambers nun wieder nach Österreich zurückgekehrt und wird jetzt für oe24.at verstärkt neue, innovative Projekte im Digital-Bereich entwickeln.

Beate Österreicher ist seit fast 15 Jahren im Medienverkauf tätig. Am Beginn ihrer Karriere war sie eine der erfolgreichsten Verkäuferinnen am Privatradio-Markt. Danach wechselte sie zu oe24 in den Online-Verkauf und baute schließlich mit Digitalpionier George Nimeh (Nimeh & Partners) Content-Marketing für den österreichischen Markt auf. In ihrer neuen Funktion als Geschäftsführerin im Bereich Sales wird Beate Österreicher den klassischen Online-Werbeverkauf mit den neuen Geschäftsfeldern Content-Marketing und Programmatic Buying verbinden. In allen drei Bereich ist oe24.at bereits führend tätig.

"Mit Beate und Tamara bauen wir die Frauenpower in unserem Unternehmen weiter aus – im gesamten Bereich der Mediengruppe ÖSTERREICH sind bereits mehr als 65 Prozent aller Führungspositionen weiblich besetzt," sagt oe24-Geschäftsführer Niki Fellner. "Vor allem aber wollen wir mit unseren beiden neuen Geschäftsführerinnen die Innovationskraft und die Projektentwicklung bei oe24 deutlich verstärken."

Mit der Berufung von Tamara Chambers und Beate Österreicher zu oe24-Geschäftsführerinnen scheidet Christopher Sima aus.

Rückfragen & Kontakt:

oe24 GmbH

Büro Niki Fellner

Tel.: 01.58811 DW 6710



Beate Österreicher

b.oesterreicher @ oe24.at

Tel.: 01.58811 DW 6406



Mag. Tamara Chambers

t.chambers @ oe24.at

Tel.: 01.58811 DW 6231