Sobotka: Jacques Chirac hat Frankreich und Europa maßgeblich geprägt

Nationalratspräsident bekundet Familie des verstorbenen Politikers sein Beileid

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka würdigte heute in einem Nachruf das Lebenswerk von Jacques Chirac, der im Alter von 86 Jahren verstorben ist. "Jacques Chirac hat als langjähriger Präsident Frankreichs die Politik seines Landes auf europäischer und internationaler Ebene maßgeblich geprägt. Ein wichtiges Zeichen des Gedenkens setzte er im Juli 1995, als er als damaliger Staatspräsident die Mitverantwortung von Vichy-Frankreich an der Razzia des Pariser Vélodrome d’Hiver im Juli 1942 und der darauffolgenden Deportation von mehreren tausend jüdischen BürgerInnen anerkannte", erinnerte der Nationalratspräsident an einen der bedeutendsten Momente der politischen Tätigkeit des Verstorbenen.

"Chirac hat sich auch für den Dialog der Kulturen eingesetzt und im Jahr 2006 mit der Schaffung des Musée du quai Branly - dem Pendant zum österreichischen Weltmuseum - einen Ort geschaffen, an dem Begegnungen und Austausch zwischen den Kulturen möglich sind", unterstrich Sobotka.

Der Nationalratspräsident drückt der Familie des Verstorbenen, insbesondere seiner Frau Bernadette, sein tief empfundenes Mitgefühl und Beileid aus. (Schluss) red

