SPÖ: Klimaschutz ist Zukunftssicherung

Seiser: Klimaschutz politisch außer Streit stellen. Maßnahmen in Kärnten greifen, europaweit braucht es gemeinsames Handeln.

Klagenfurt (OTS) - „Trauriger Fakt ist, dass Österreich bis dato so gut wie jedes Klimaziel verfehlt hat. Auch jetzt liegt Österreich klar über dem europäischen Schnitt, was etwa die Treibhausgasemission betrifft – europaweit sinkt sie, bei uns ist sie erneut gestiegen“, mahnt SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser anlässlich der Aktuellen Stunde und der Europapolitischen Stunde in der heutigen Sitzung des Kärntner Landtages.



Auf Landesebene setzt man bereits Maßnahmen, die greifen, so Seiser:

„Kärnten ist Spitzenreiter bei der erneuerbaren Energie. Im Individualverkehr, der Gebäudetechnik oder der Raumordnung gibt es natürlich das Erfordernis, weitere Klimaschutzmaßnahmen einfließen zu lassen – genau diese Punkte sind aktuell in Arbeit. Etwa durch die anstehende Änderung des Raumordnungsgesetzes, die Adaptierung des Wohnbauförderungsgesetzes mit dem Schwerpunkt der thermischen Sanierung oder der Ausbau im Bereich der Mobilität.“



„Fehlende Investitionen in den Klimaschutz gehen letztendlich zulasten unserer Kinder und Kindeskinder. Es braucht darum einen Schulterschluss, um alle Maßnahmen politisch außer Streit zu stellen, die dem Klimaschutz zuträglich sind, den Klimawandel bremsen und für Nachhaltigkeit sorgen. Auch auf europäischer Ebene ist ein gemeinsames Handeln zum Stopp des Klimawandels dringender gefordert denn je. Wir dürfen die Zukunft nicht im parteipolitischen Geplänkel verspielen“, fordert Seiser. „Vorgedacht wurde genug, jetzt ist es an der Zeit nachzuarbeiten.“



