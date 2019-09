Aviso: Internationale IKT-Sicherheitsexperten tagen in Fürstenfeld

60 Vorträge für 2.000 Besucher aus acht Nationen

Wien (OTS) - Am 1. und 2. Oktober findet die IKT-Sicherheitskonferenz des Abwehramts des Österreichischen Bundesheeres in Fürstenfeld statt. Ziel der Veranstaltung ist, mit 60 Vorträgen von nationalen und internationalen Cybersicherheitsexperten auf aktuelle Bedrohungen hinzuweisen und mögliche Lösungsmaßnahmen zu präsentieren. Darüber hinaus zeigen rund 50 Aussteller die neuesten Sicherheitstechnologien.



Während der Konferenz findet auch das Finale der Cyber Security Challenge statt. Dabei messen sich die besten 20 Schüler und Studenten miteinander. Aus den Siegern wird sich das Team Österreich bilden, das heuer in Bukarest an der European Cyber Security Challenge teilnehmen wird.



Zusätzlich findet auch der Young Researchers´ Day statt, wo die besten Studierenden österreichischer Institutionen mit IT-Security-Schwergewicht ihre Arbeiten präsentieren und sich mit der Fachwelt vernetzen können.



Interessierte Journalisten können sich unter dietmar.rust @ bmlv.gv.at bzw. 0664 622 1025 für die Veranstaltung anmelden.



Am 1. Oktober findet ein Pressegespräch zur Veranstaltung um 11.00 Uhr im JUFA Fürstenfeld statt.



Teilnehmer:



General Robert Brieger, Generalstabschef

Generalmajor Rudolf Striedinger, Leiter Abwehramt

Oberst Walter Unger, Leiter Abteilung

Franz Jost, Bürgermeister von Fürstenfeld

Joe Pichlmayer, Vorstand Cyber Secury Austria



Ort:



JUFA Fürstenfeld

Burgenlandstraße 15

8280 Fürstenfeld



Um Anmeldung unter dietmar.rust @ bmlv.gv.at bzw. 0664 622 1025 wird ersucht.

