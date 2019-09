Wiener Gemeinderat beschließt Projekt „Respekt: Gemeinsam Stärker“

814.000 Euro für Präventionsprogramm an Wiener Schulen

Wien (OTS/SPW-K) - Das Projekt „Respekt: Gemeinsam Stärker“ ist startklar. „Wir stärken damit die Zusammenarbeit zwischen SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern. Gemeinsam wollen wir so gegen Mobbing, Hass im Netz und jede andere Art der Diskriminierung vorgehen“, stellen die SPÖ-Gemeinderätinnen Waltraud Karner-Kremser und Nicole Berger-Krotsch fest. 814.000 Euro wurden hierfür heute im Wiener Gemeinderat beschlossen.

Es geht darum, Mädchen und auch Burschen zu sensibilisieren. Eltern werden damit näher in den Bildungsalltag miteinbezogen und LehrerInnen werden im Umgang mit Problemen gestärkt. „Die Schule ist ein Ort der Bildung und Entfaltung der Kreativität. Wir wollen den Jugendlichen so eine respektvolle, gleichberechtigte, gewaltfreie, angstfreie und vorurteilsfreie Umgang schaffen“, so die SPÖ-Gemeinderätinnen.

