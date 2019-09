Hilfswerk NÖ feiert 10 Jahre Schulsozialarbeit

Seit einem Jahrzehnt steht das Hilfswerk Niederösterreich mit seiner = MYWAY Schulsozialarbeit Kindern und Jugendlichen bei der Lösung verschiedenster Probleme zur Seite.

St. Pölten (OTS) - Die = MY WAY Schulsozialarbeit des Hilfswerks Niederösterreich ist für Kinder und Jugendliche da – und zwar direkt in der Schule. Unter der fachlichen Leitung von Mag. (FH) Paul Gumhalter beraten und unterstützen derzeit fünf Schulsozialarbeiterinnen bei schulischen, persönlichen und sozialen Problemen. Das Spektrum reicht von Einzel-, Klassen- und Gruppengesprächen über Konfliktregelung und Krisenintervention bis hin zu Workshops und Projekten in der Klasse, Elternarbeit oder Info- und Beratungsgesprächen mit Lehrer/innen.



An acht Schulen vertreten

„Wir sind an insgesamt acht Schulen vertreten – den Neuen Mittelschulen Gars am Kamp, Gramatneusiedl und Himberg, an der Polytechnischen Schule Himberg sowie an vier Landesberufsschulen im Waldviertel, nämlich Langenlois, Eggenburg, Geras und Schrems. Im Schuljahr 2018/19 haben wir über 1.300 Beratungsgespräche mit Schülerinnen und Schülern geführt“, erklärt Gumhalter. Es werde mit all jenen Personen zusammengearbeitet, die für eine ganzheitliche Beratung und Begleitung der Schüler/innen wichtig sind. „Besonders die Zusammenarbeit mit den Lehrer/innen bzw. mit der Direktion einer Schule sowie in weiterer Folge mit externen spezialisierten Fachleuten und Einrichtungen ist essentiell“, unterstreicht der fachliche Leiter.



Zunahme an gesundheitlichen Problemen

Die Beratungsthemen hängen Gumhalter zufolge vom Alter der Schüler/innen ab. Während bei den jüngeren an den Neuen Mittelschulen familiäre Probleme wie Scheidung, Todesfälle, Verhaltensauffälligkeiten oder Freundschafts-Themen eine große Rolle spielen, verzeichneten die Mitarbeiterinnen der = MY WAY Schulsozialarbeit in den vergangenen Jahren in den Berufsschulen eine Zunahme an gesundheitlichen Problemen. „Dazu zählen psychische Probleme, Suizidgedanken, Alkohol- und Drogenkonsum. Auch die Anzahl an Gefährdungsmitteilungen durch uns an die Kinder- und Jugendhilfe ist gestiegen“, so Gumhalter. Aufgrund der Tatsache, dass die Mehrzahl der Schüler/innen in den angeschlossenen Internaten nächtigt, seien auch Konflikte der Schüler/innen untereinander immer wieder Thema in den Beratungen.



Interessierte Schulen willkommen

Durch regelmäßige Teambesprechungen, Supervisionen und Fortbildungen soll die Qualität der Beratungen zukünftig noch weiter gesteigert werden. Ziel ist auch, neue Schulen zu lukrieren und dadurch das Portfolio zu erweitern. „Wir sind jederzeit bereit, mit interessierten Schulen in Kontakt zu treten und eine etwaige Zusammenarbeit zu besprechen“, so der fachliche Leiter, der auf erfolgreiche zehn Jahre zurückblickt: „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich Kinder und Jugendliche nach einiger Zeit stabilisieren und weiterentwickeln.“



„Schülerinnen und Schüler sind mit verschiedensten Problemen konfrontiert. Sie zu beraten, zu begleiten und gleichzeitig ihre individuellen Kompetenzen zu fördern, ist essentiell. Für diesen Einsatz möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der =MYWAY Schulsozialarbeit ein herzliches Dankeschön sagen“, so LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerks Niederösterreich.



Das Hilfswerk Niederösterreich verbindet in seinem Angebot Generationen und begleitet professionell getreu dem Motto „Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie und Ihre Familie“. Alle Details zu den Angeboten des Hilfswerks - sei es der Bereich Hilfe und Pflege daheim oder das Leistungsangebot der Familien- und Beratungszentren - finden Sie auf unserer Website www.hilfswerk.at/niederoesterreich.



