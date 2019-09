NEOS Wien/Emmerling: Wien braucht eine Bildungsrevolution!

Bettina Emmerling: „Retten wir die öffentlichen Pflichtschulen!“

Wien (OTS) - Im Rahmen der Aktuellen Stunde im Wiener Gemeinderat setzte NEOS Wien heute das Thema Bildung auf die Tagesordnung. NEOS Wien Bildungssprecherin Bettina Emmerling fordert dabei ein grundlegend neues Denken in Bezug auf die Wiener Pflichtschulen: „Wir brauchen in Wien eine Bildungsrevolution, um die Pflichtschulen – insbesondere die NMS – zu retten! Tatsache ist, dass beispielsweise 45% der NMS-Schüler nach acht Jahren in den Pflichtschulen nicht ausreichend lesen können, in Mathematik ist das Bild leider ähnlich – wir verbauen diesen Kindern die Chance auf ein erfolgreiches Berufsleben.“

NEOS Wien schlägt einen grundlegenden Neustart für die Wiener Pflichtschulen vor: „Grundlage einer großen Reform ist eine umfassende Datenerhebung und –evaluierung. Dann können wir nämlich sagen: Was sind denn die Bedürfnisse der einzelnen Schulstandorte und wie können wir helfen? Etwa mit dringend benötigtem Unterstützungspersonal, das die sehr engagierten Pädagoginnen und Pädagogen entlastet. Ja, das kostet Geld - aber London hat es vorgezeigt und ist von der schlechtesten zu einer überdurchschnittlichen Region in Sachen Pflichtschulen geworden. Und das, was London geschafft hat, kann Wien natürlich auch schaffen!“ so Emmerling.

