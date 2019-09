ORF III am Freitag: „Die Wochenanalyse“, „Runde der WahlbeobachterInnen“, „André Hellers Menschenkinder“ mit Armin Wolf

Außerdem: „zeit.geschichte“-Dokus „Taferl & Co“ und „Rote Katz und die bunten Vögel“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Freitag, dem 27. September 2019, ein letztes Mal vor der Nationalratswahl „Die Wochenanalyse“ (20.15 Uhr) der aktuellen politischen Ereignisse im finalen Wahlkampf. In einer „Runde der WahlbeobachterInnen“ (21.05 Uhr) kommen Politik-Expertinnen und -Experten zu Wort, danach gibt eine neue Ausgabe der Gesprächsreihe „André Hellers Menschenkinder“ (21.55 Uhr) tiefe Einblicke in das Leben von „ZIB 2“-Anchor Armin Wolf. Schließlich lassen zwei „zeit.geschichte“-Dokumentationen die Historie des Wahlkampfs in Österreich Revue passieren: „Taferl & Co – Die legendärsten TV-Duelle der Zweiten Republik“ (23.05 Uhr) und „Rote Katz und die bunten Vögel – Politische Werbung von damals“ (23.55 Uhr).

Im Vorabend würdigt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) in einer Spezialausgabe den 2014 verstorbenen herausragenden österreichischen Musiker und Entertainer Udo Jürgens zu dessen Geburtstag, der sich am 30. September zum 85. Mal jährt. Zu Gast sind u. a. Lisbeth Bischoff und Otto Retzer.

Weitere Details zum Hauptabend:

Um 20.15 Uhr präsentiert ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer „Die Wochenanalyse“. Was waren die wichtigsten Ereignisse der vergangenen, letzten Wahlkampfwoche und was erwartet uns am Wahlsonntag? Haben die Österreicherinnen und Österreicher ihre persönliche Wahl bereits getroffen? Meinungsforscherin Sophie Karmasin hat exklusiv für ORF III eine Umfrage durchgeführt. Internet-Expertin Ingrid Brodnig erklärt, wie sich die Parteien im Netz schlagen.

In der anschließenden „Runde der WahlbeobachterInnen“ (21.05 Uhr) zieht ORF III Bilanz: Was waren die größten Aufreger, die stärksten Aussagen, die schärfsten Kontroversen oder gar die unfreiwillig komischsten Momente? Ingrid Thurnher bittet eine spannende Runde zur Diskussion: die deutsche Sprachwissenschafterin Elisabeth Wehling, die sich vor allem mit politischem Framing auseinandersetzt, Politikberater Thomas Hofer sowie Karin Leitner (Tiroler Tageszeitung) und Johannes Bruckenberger (APA).

Um 21.55 Uhr gibt „ZIB 2“-Anchor Armin Wolf in einer neuen Ausgabe der Gesprächsreihe „André Hellers Menschenkinder“ Einblicke in seine akribische Vorbereitung auf Live-Interviews sowie in die ORF-Informationswelt und zeigt, wo die Herausforderungen in diesem Geschäft liegen.

Danach stehen zwei „zeit.geschichte“-Dokumentationen auf dem Programm, die einen Blick auf die Geschichte des österreichischen Wahlkampfs werfen. Den Beginn macht die ORF-III-Eigenproduktion „Taferl & Co – Die legendärsten TV-Duelle der Zweiten Republik“ (23.05 Uhr) von Rainer Springenschmid. Kaum, dass in den 1970er Jahren das Konzept der TV-Konfrontation auch in Österreich ankam, wurden auf den Bildschirmen große Siege errungen und noch größere Niederlagen eingesteckt. Es folgt der Film „Rote Katz und die bunten Vögel – Politische Werbung von damals“ (23.55 Uhr) von Günter Kaindlstorfer und Karin Moser. Die Politik lernte schnell, das Potenzial des Fernsehens für ihre Zwecke zu nutzen. Legendäre Begegnungen wie zwischen Bruno Kreisky und Josef Taus, aber auch zahlreiche Werbespots sind in den Archiven zu finden, mit denen sich die Nachkriegsgeschichte unterhaltsam nacherzählen lässt.

