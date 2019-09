Lotto: Solo-Sechser – eine Million geht ins Burgenland

2 Joker zu je rund 108.000 Euro

Wien (OTS) - Der neue Lotto Moderator Ralph Huber-Blechinger dürfte wohl künftig einen fixen Platz im Herzen eines Spielteilnehmers aus dem Burgenland haben. Mit dem elften von insgesamt zwölf abgegeben Tipps hatte er als einziger die „sechs Richtigen“ auf seiner Quittung. Dieses Kunststück ist heuer bisher erst einem anderen Burgenländer gelungen – und zwar beim ersten Fünffachjackpot des Jahres am vergangenen Wochenende. Man darf gespannt sein, ob sich diese Glückssträhne für das östlichste Bundesland Österreichs fortsetzt – denn schließlich heißt es ja: Aller guten Dinge sind drei.

In Niederösterreich gab es ebenfalls Grund zu jubeln. Nur ein einziger Spielteilnehmer konnte fünf der sechs gezogenen Zahlen in Kombination mit der Glücks- und in diesem Fall auch Zusatzzahl 13 auf seiner Quittung wiederfinden. Bei einem Einsatz von 3,60 Euro für drei Tipps kann sich der Gewinn von über 88.000 Euro dennoch sehen lassen.

Für die nächste Runde am Sonntag, den 29. September geht es also wieder „normal“ weiter – eine Million Euro gibt es für den Solo-Sechser.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser. Die Gewinnsumme von rund 242.000 Euro wurde auf die 24 Fünfer aufgeteilt, die sich somit über je mehr als 10.000 Euro freuen durften. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Zwei Spielteilnehmer haben zum richtigen Zeitpunkt „Ja“ gesagt – und zwar zum Joker. Dafür gab es einmal auf win2day und einmal in Niederösterreich je rund 108.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. September 2019

1 Sechser zu je EUR 1.000.000,00 1 Fünfer+ZZ zu je EUR 88.656,70 97 Fünfer zu je EUR 997,00 184 Vierer+ZZ zu je EUR 157,60 3.819 Vierer zu je EUR 42,20 4.641 Dreier+ZZ zu je EUR 15,60 57.941 Dreier zu je EUR 5,00 171.083 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 05 14 21 26 29 38 Zusatzzahl: 13

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. September 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 24 Fünfer zu je EUR 10.110,70 1.725 Vierer zu je EUR 23,80 28.978 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 08 21 37 38 44 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. September 2019

2 mal EUR 107.975,60 5 mal EUR 8.800,00 117 mal EUR 880,00 1.127 mal EUR 88,00 10.768 mal EUR 8,00 107.226 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 0 8 5 4 7

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at