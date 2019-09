Start für „Feuer und Flamme – Der Wettkampf der Lebensretter“ am 27. September in ORF 1

Die Kandidatinnen und Kandidaten der ORF-TV-Challenge

Wien (OTS) - Morgen, am 27. September 2019, ist es so weit – dann startet „Feuer und Flamme – Der Wettkampf der Lebensretter“ um 20.15 Uhr in ORF 1. Vier Frauen und acht Männer treten in der TV-Challenge mit Andi Knoll gegeneinander an, um einen Preis im Wert von 50.000 Euro für ihre Freiwillige Feuerwehr zu erspielen. In der Auftaktsendung kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten zunächst jede/r gegen jede/n, um die Gruppenkommandanten zu ermitteln – die dann ihre Teams zusammenstellen. In der Challenge „Es brennt“ treten diese dann zum ersten Mal gegeneinander an. In jeder weiteren Sendung spielen die beiden Teams in jeweils drei Challenge-Runden um eines von sieben Finaltickets, die von einer Fachjury vergeben werden.

„Feuer und Flamme – Der Wettkampf der Lebensretter“ – Die Kandidatinnen und Kandidaten

Anja Schriffl: Die 26-jährige Polizistin ist Hauptfeuerwehrfrau bei der Freiwilligen Feuerwehr Rust im Burgenland.

Jürgen Krautgartner: Der 22-jährige Maschinenbautechniker ist Oberfeuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Hadersdorf in der Steiermark.

Marielle Keßler: Die 24-jährige Tischlereitechnikerin ist Maschinistin bei der Freiwilligen Feuerwehr Meiningen in Vorarlberg.

Martin Swoboda: Der 51-jährige technische Angestellte ist Feuerwehrtechniker bei der Freiwilligen Feuerwehr Enzersfeld in Niederösterreich.

Matthias Wagner: Der 26-jährige Bürokaufmann ist Gruppenkommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Ratzersdorf in Niederösterreich.

Michael Kodal: Der 44-jährige Metallbautechniker ist Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr Kühnsdorf in Kärnten.

Nicole Huemer: Die 42-jährige Sekretärin ist Schriftführerin bei der Freiwilligen Feuerwehr Hartkirchen in Oberösterreich.

Otto Kaschka: Der 19-jährige Facharbeiter in der Landwirtschaft ist Feuerwehrmann und Rettungssanitäter bei der Freiwilligen Feuerwehr Pfaffenhofen in Tirol.

Michael Pickelsberger: Der 18-jährige Schüler ist Maschinist bei der Freiwilligen Feuerwehr Viktring-Stein/Neudorf in Kärnten.

Sebastian Kreuzer: Der 29-jährige Zimmermann und Vorarbeiter ist Ausbilder bei der Freiwilligen Feuerwehr Kottes in Niederösterreich.

Thomas Kasper: Der 28-jährige Berufsfeuerwehrmann in Wien ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Süßenbrunn aktiv.

Tamara Traxl: Die 27-jährige IT-Administratorin ist Hauptfeuerwehrfrau bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Anton am Arlberg in Tirol.

Feuerwehrkalender für „Licht ins Dunkel“

Im Rahmen der Produktion „Feuer und Flamme – Der Wettkampf der Lebensretter“ konnte Starfotograf Manfred Baumann für ein Shooting eines Feuerwehrkalenders gewonnen werden. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben mit Begeisterung und viel Einsatz an diesem Shooting teilgenommen – die Aktion war eine willkommene Abwechslung zu den anstrengenden Drehtagen der TV-Challenge. Der Kalender ist käuflich zu erwerben, ein Teil des Verkaufserlöses geht an die ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“.

„Feuer und Flamme – Der Wettkampf der Lebensretter“ ist eine Produktion des ORF hergestellt von TV Friends, ODEON Entertainment und ALL4MEDIA.

