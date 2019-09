ÖFB-Cup: Topwerte im ORF für Rapid – Salzburg

Bis zu 600.000 sahen zweite Halbzeit

Wien (OTS) - Es war ein denkwürdiger ÖFB-Cup-Abend, den die Fußballfans gestern, am 25. September 2019, ab 20.15 Uhr via ORF 1 live miterleben konnten und das Interesse war entsprechend groß: Bis zu 540.000 Zuseherinnen und Zuseher sahen die Verlängerung beim Cup-Schlager Rapid – Salzburg, durchschnittlich waren es 524.000 bei 28 Prozent Marktanteil (30 bzw. 37 Prozent in den jungen Zielgruppen). Der Topwert wurde in der zweiten Hälfte mit 596.000 erreicht. Bis zu 377.000 ließen sich bereits im Vorabend die zweite Hälfte der Partie Tirol – Austria nicht entgehen.

