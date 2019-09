Erneutes Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort

LUKOIL Konferenz in Wien

Wien (OTS) - Von 25. bis 27. September kamen im Rahmen der „International Accounting Conference“ der LUKOIL Gruppe rund 150 Finanzdirektoren aus 30 Ländern in der Bundeshauptstadt zusammen. Dieser Event findet weltweit ein Mal pro Jahr statt – und nun bereits zum siebenten Mal in Wien.

Top-Event

Hochrangige Manager der LUKOIL Gruppe tauschten sich im Rahmen des Zwei-Tages-Events mit KPMG-Partnern aus Moskau und Wien aus – darunter auch LUKOIL INTERNATIONAL CEO Alexander Matytsyn sowie KPMG Wien Partner Ferdinand Kleemann. Das Rahmenprogramm beinhaltete neben Vorträgen zu den IFRS-Accounting-Standards auch Kultur-Highlights: Get-Together im Weingut am Reisenberg und im Schweizerhaus sowie eine exklusive Führung durch die Wiener Staatsoper.

Robert Gulla, Geschäftsführer der LUKOIL Holding GmbH in Österreich, unterstreicht die kleine „Wiener Tradition“ der Konferenz: „Der Wiener Standort hat in den vergangenen Jahren für LUKOIL einen großen Stellenwert erreicht. Die Konferenz findet nun zum siebenten Mal hier in der Bundeshauptstadt statt und verdeutlicht die Kontinuität unserer Investitionen in den Wirtschaftsstandort.“

