SDRPY-Ausstellung in New York: Internationale Anerkennung für die saudischen Entwicklungsbemühungen im Jemen

New York (ots/PRNewswire) - Das Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) ist diese Woche mit einer Sonderausstellung am Rande der 74. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) in New York vertreten, um das Programm und seine Entwicklungsbemühungen im Jemen vorzustellen.

Der saudi-arabische Außenminister Dr. Ibrahim Al-Assaf besuchte in Begleitung des bahrainischen Außenministers Scheich Chalid bin Ahmad Al Chalifa den Bereich der SDRPY-Ausstellung im Hauptquartier der Vereinten Nationen, und ließ sich dort durch SDRPY Communications Director Abdullah bin Kadasa kurz die Entwicklungsprojekte im Jemen erläutern.

Auch der Außenminister des Königreichs Saudi-Arabien Adel al-Dschubeir, der Supervisor General des King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre Dr. Abdullah Al-Rabeeah und Abdullah Al-Mouallimi, Ständiger Vertreter der saudi-arabischen Regierung nächst dem UNO-Hauptquartier, sowie der kuwaitische Außenminister Scheich Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah und der nigerianische Außenminister Geoffrey Onyeama statteten der Ausstellung einen Besuch ab, um einer Präsentation der aktuellen SDRPY-Entwicklungsprojekte und Initiativen des Königreichs im Jemen beizuwohnen.

Während seines Besuchs im SDRPY-Pavillon lobte der jemenitische Außenminister Mohammed Al-Hadhrami nach einer Beschreibung der laufenden und zukünftigen Programm-Projekte die Entwicklungsbemühungen des Königreichs zur Unterstützung des jemenitischen Brudervolks in mehreren Gouvernoraten des Jemen, und deren Auswirkungen auf die jemenitischen Gemeinschaften und die Gesellschaft als Ganzes.

Die Ausstellung umfasst Virtual Reality (VR)-Technologie, die Projekte des Programms in den jemenitischen Gouvernoraten demonstriert, Videos von SDRPY-Einsätzen und eine Bildergalerie von Jemeniten aller Altersgruppen, die von den Entwicklungsprojekten des Programms profitieren. Diese Projekte haben sich sichtbar und positiv auf das Leben von jemenitischen Bürgern ausgewirkt, und zwar direkt und indirekt, da sie sowohl zur Stärkung der Wirtschaft im Jemen als auch zur Steigerung der Beschäftigungsquote in der jemenitischen Arbeitnehmerschaft beitragen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1001282/SDRPY__1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1001283/SDRPY__2.jpg

