5. Bezirk: Peter Campa rezitiert „Statt einer Frau...“

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „read!!ing room“ organisiert am Freitag, 27. September, eine unterhaltsame Lesung mit dem Schriftsteller Peter Campa. Im Vereinslokal im 5. Bezirk in der Anzengrubergasse 19/1 wird der mehrfache Buch-Autor neue, bislang unveröffentlichte Kurz-Geschichten aus eigener Feder präsentieren. Beginn der kurzweiligen Rezitationen: 19.30 Uhr. Dabei stehen geläufige Figuren wie „Franz Joseph Heißenbüttel“ und „Friedrich Kudrna“ im Mittelpunkt. Erstmalig stellt Peter Campa einen Protagonisten namens „Thomas Lebeda“ vor. Der Publizist schreibt über verschiedenste Begebenheiten in Wiener Gegenden und lässt die Zuhörerschaft am „teilweise skurrilen Alltag seiner Heldinnen und Helden“ teilhaben. Zum Beispiel sucht „Heißenbüttel“ ein Cafe in Margareten auf und „Lebeda“ verweilt in der Josefstadt. Spenden der Zuhörerschaft sind erwünscht (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt plus Getränk). Erteilung von Auskünften zum kommenden Leseabend mit dem Titel „Statt einer Frau...“: Telefon 0699/19 66 22 42. Informationen via E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

