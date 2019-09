„tut gut“-Regionaltour: Fünf Termine, ein Ziel

LR Eichtinger: „Bringen dadurch die Themen Bewegung, Ernährung, mentale Gesundheit und Vorsorge direkt zu den Menschen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Wenn am 11. Oktober die Regionaltour mit der Region „NÖ Mitte“ in Ober-Grafendorf startet, wird eine neue Zeitrechnung bei der Initiative »Tut gut!« eingeläutet. „Wir schicken im Zuge dieser Roadshow die komplette ‚tut gut‘-Angebotspalette auf Reise. Alle interessierten Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher können wohnortnah sehen, hören und fühlen, was man für seinen eigenen Lebensstil im Alltag tun kann“, freut sich Landesrat Martin Eichtinger auf die neue und innovative Veranstaltungsreihe. Und die Leiterin der Initiative »Tut gut!«, Alexandra Pernsteiner-Kappl ergänzt: „Packen Sie Ihre Familie ein, kommen Sie zu uns und holen Sie sich bei freiem Eintritt Informationen, Anregungen und das eine oder andere Aha-Erlebnis!“.

Unter dem Motto „Gesundheit macht Station“ warten zahlreiche Info-und Mitmach-Stationen: Eine Gesundheitsstraße, der „tut gut“-Lebensweg mit interaktiven Elementen, ein Live-Showkochen, das Kindertheater „Fito Fit und Gretl“, der Ex-Moderator Wolfram Pirchner mit einer Lesung aus seinem Buch „Nicht ohne meinen Schweinehund!“, Fachinputs zu den Themen Bewegung/Ernährung/mentale Gesundheit sowie Vorträge zu den Themen „Demenz“ und „Schlaganfall“.

Die Standorte der „tut gut“-Regionaltour 2019/20 im Überblick (jeweils 12 bis 17 Uhr):

• FR, 11. Oktober 2019 / NÖ Mitte: Styx Remise, Ober-Grafendorf • FR, 25. Oktober 2019 / Industrieviertel: Bettfedernfabrik, Oberwaltersdorf

• FR, 22. November 2019 / Weinviertel: Stadtsaal, Hollabrunn

• FR, 13. März 2020: Waldviertel / Veranstaltungszentrum, Moorbad Harbach

• FR, 27. März 2020: Mostviertel / Stift, Seitenstetten

Weitere Informationen: www.noetutgut.at/regionaltour sowie Stefan Zwinz, Telefon 0676/85871 33032, E-Mail stefan.zwinz @ noegus.at

