„Was gibt es Neues? – Rund um die Welt“ am 27. September in ORF 1

Wiedersehen mit den witzigsten Fragen aus fernen Ländern

Wien (OTS) - Oliver Baier präsentiert am Freitag, dem 27. September 2019, um 22.10 Uhr in ORF 1 ein Best-of der witzigsten Fragen aus fernen Ländern. So gibt es ein Wiedersehen mit den Rateversuchen zu Fragen wie „Warum wurden die Briten von der Regierung aufgefordert, Schneemänner zu bauen?“ oder „Warum darf in der Schweiz nur einfärbiges Konfetti verkauft werden?“. Unvergessen ist auch die Szene, in der Michael Niavarani und Viktor Gernot nachspielen, wie ein Franzose versucht, einem Schlauchboot das Leben zu retten!

Wer live im Studio bei der „Was gibt es Neues?“-Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at