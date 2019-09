ExtraDienst 8-9/2019 – Pitch mit Punch

Die geheimen Tricks der Agenturen bei Wettbewerbs-Präsentationen

Wien (OTS) - Gute Abschlüsse sind kein Zufall: Wenn es beim Pitch hart auf hart geht, dann entscheidet oft nicht die brillante Idee über Sein oder Nichtsein bei der Wettbewerbs-Präsentation, sondern überraschende Verführungen, kleine Mätzchen und unerwartete Psychotricks. Für die neue Coverstory brachte ExtraDienst Top-Proponenten der Branche dazu, ihre Trick-Kisten zu öffnen. +++ Weiters bietet ExtraDienst auf 302 Seiten: das Ergebnis der Journalisten-Wahl: Vorhang auf für die Besten der heimischen Medienszene +++ ORF-Jungstar Tobias Pötzelsberger im Interview +++ Die raffinierten Angriffe der Cyber-Kriminellen und wie sich Unternehmen dagegen wehren +++ Shitstorms im Netz: Jetzt bieten Versicherungen Polizzen gegen das stürmische Risiko an +++ Sonderthema Tirol und Vorarlberg: Im Westen Österreichs dominieren zwei Platzhirsche



Editorial

Er war wertvoll wie die Mitgliedschaft bei einem Gentlemen’s Club in der Oxford Street. Er war begehrt. Er war ein Tür-Öffner. Im ExtraDienst-Editorial schreibt Herausgeber Christian W. Mucha über den Presseausweis. Und wie er seine Bedeutung verloren hat. Welche Rolle auf Profit ausgerichtete Journalistenclubs dabei spielen und was der Eklat um einen abgelehnten Preis damit zu tun hat, können Sie ab sofort in der druckfrischen ED-Herbstausgabe lesen.



Top Dienst

Profil geht zu Kurier. Nach zähen Verhandlungen zwischen VGN-Boss Horst Pirker und dem Kurier wurde eine Einigung erzielt: Vorbehaltlich der Genehmigung der Bundeswettbewerbsbehörde werden in Zukunft auch die wirtschaftlichen Profil-Belange zum Kurier übersiedeln. Die Redaktion liegt ja bereits in Kurier-Händen…

Medienanalyse: Wahlkampf im Schatten von Skandalen. Der „Observer“ analysierte die jüngsten innenpolitischen Aufreger auf Medienpräsenz und Resonanz.

Bedingt verurteilt. Der ehemalige Eigentümer der Kärntner Tageszeitung, Dietmar Wassermann, ist vom Landesgericht Klagenfurt zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt worden.

COVERSTORY

Pitch mit Punch

Wettbewerbs-Präsentationen sind ein heikles Dauerthema. Um beim Pitch zu reüssieren, wird tief in die Trick-Kiste gegriffen. Branchen-Experten verraten wie sie mit Psychotricks, Verführungen und sonstigen Mätzchen zu guten Abschlüssen kommen. Denn wenn es hart auf hart geht, dann entscheiden nicht nur brillante Ideen über Erfolg oder Niederlage.

Storys

Österreichs beste Journalisten in 17 Kategorien. Nach einem aufregenden Online-Voting war nun die 24-köpfige Experten-Jury am Wort. Jetzt heißt es: Vorhang auf für die Besten der heimischen Medienszene.

Sturm-Schäden. Shitstorms können die Reputation von Firmen massiv unter Druck setzen. Immer mehr Versicherungen bieten daher Polizzen für ein Risiko mit ernsten wirtschaftlichen Folgen.

Handylos. Wie würden Sie den Verlust ihres Handys verkraften? ED befragte Branchenvertreter, wie sie damit umgehen würden, wenn ihr „Mobile Device” in fremde Hände gerät.

Bild-Störung. Die Tradition, Geschichten in Bildern zu erzählen, ist in Gefahr. Was einst die Auflagenzahlen und den Umsatz von Tageszeitungen ankurbelte, wird heute kommentarlos ausradiert. Comics, Cartoons und Karikaturen sind immer weniger gefragt.

Die Profilerin. Patricia Staniek wird regelmäßig von Polizei und Wirtschaft für heikle Sprach- und Textanalysen konsultiert. Für ED analysierte die Expertin Texte prominenter Journalisten.

Marken als Allgemeingut. Soletti, Tempo, Tixo – Beispiele für generische Markennamen gibt es viele. Eigentlich ist es der Traum jedes Unternehmens, dass seine Marke in aller Munde ist. Doch kann das auch Probleme mit sich bringen.

Rittern um jeden Kunden. Die PR-Branche ist nichts für Weicheier. Es gibt nur wenige Metiers, in denen der Konkurrenzkampf härter ist. Jedoch zieht es weiterhin viele neue Anbieter in den Markt, denn der Gesamtkuchen wird nicht kleiner.

Aktuell

ORF-Aufsteiger. Im ED-Interview spricht Tobias Pötzelsberger über die Sommergespräche 2019 und den medialen Hype um seine Person.

Ungeliebt. Verlieren Influencer ihr Geschäftsmodell, wenn Instagram die Likes unsichtbar macht?

Versteckte Kamera. Mit neuen Methoden und noch mehr Raffinesse erzeugen Online-Angreifer Dauerdruck. Unternehmen sind nur unzureichend gewappnet.

ÖAK – Print gegen E-Paper. Print-Titel müssen Federn lassen. Das digitale Zeitunglesen wird dagegen immer beliebter.

Das Gespenst der Krise. Der emeritierte Regal-Herausgeber Manfred Schuhmayer nimmt zum medialen Herbeireden einer Rezession Stellung.



Sonderthema

Konzentration auf das Wesentliche - die Medienszene in Tirol und Vorarlberg. In den beiden westlichsten Bundesländern wird die Medienlandschaft von zwei Platzhirschen dominiert: In Tirol von der Moser Holding und in Vorarlberg von Russmedia.

