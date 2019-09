Neue Perspektiven mit der Ausbildung Personenbetreuung

Im Herbstsemester 2019 startet an der VHS Meidling die TÜV-zertifizierte Diplomausbildung Personenbetreuung.

Wien (OTS) - Die demografische Entwicklung macht deutlich: Betreuung und Pflege von betreuungsbedürftigen Menschen – auch rund-um-die-Uhr – wird in Österreich in den nächsten Jahren einen immer wichtigeren Stellenwert einnehmen. Mit der Ausbildung als Personenbetreuer*in bietet die VHS Meidling ab 18. November eine fundierte, kompakte und professionelle Diplomausbildung an, die alle Voraussetzungen für eine Anmeldung des freien Gewerbes Personenbetreuung erfüllt. Als einziger Lehrgang in ganz Österreich ist die Diplomausbildung an der VHS mit dem Personenzertifikat ISO EN 17024 der TÜV Austria ausgestattet.

Ein Job mit Sinn und Perspektive

Die Tätigkeiten in der Personenbetreuung sind vielfältig und abwechslungsreich. Sie umfassen Dienstleistungen im Haushalt (z.B.: Reinigungsarbeiten, Wäscheversorgung, Vor- und Zubereiten von Mahlzeiten, usw.), Gestaltung und Mithilfe im Tagesablauf, Hilfestellung bei Verrichtungen, Unterstützung in der Lebensführung und Begleitung bei Aktivitäten und Gesprächsführung. Im Zentrum steht, die Lebenssituation von Menschen, die Hilfe benötigen zu verbessern und ihnen die Unterstützung im Alltag zu geben, die sie brauchen.

„Personenbetreuer*innen unterstützen jeden Tag Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Es ist nicht nur ein Job mit Sinn, sondern auch mit Zukunft. Die TÜV-zertifizierte Ausbildung an der VHS Meidling stattet Sie mit dem nötigen Fachwissen aus, um diese Perspektive beruflich einschlagen zu können“, meint Walter Schuster, Direktor der VHS Meidling.

Informationsabend am 8. Oktober

Wer sich beruflich umorientieren oder weiterentwickeln möchte, kann sich nähere Informationen am Infoabend am 8. Oktober holen. Hier erfahren Interessent*innen alles über Teilnahmevoraussetzungen, Abläufe und die Inhalte der Ausbildung.

Factbox

Wann: Dienstag, 8. Oktober 2019, 17:00 - 18:30 Uhr

Wo: VHS Meidling, Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien

Eintritt: kostenlos

Weitere Informationen gibt es unter www.vhs.at/meidling.

