„Erbe der englischen Kanäle“ im Bezirksmuseum 11

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) ist seit Juni die Sonder-Ausstellung „Vom Schiffskanal zum ‚City Airport Train‘“ zu sehen. Diese Schau gibt Auskunft über den „Wiener Neustädter Kanal“ und läuft bis Ende Jänner. Oftmals wird die Ausstellung mit Veranstaltungen ergänzt. Der nächste Termin: Am Freitag, 27. September, ab 18.30 Uhr, referiert der britische Historiker Mike Clarke im Festsaal im Amtsgebäude am Enkplatz 2 über das Thema „Geschichte und Erbe der englischen Kanäle“. Der Engländer hat auch Bücher verfasst, darunter das Werk „The Leeds & Liverpool Canal: A History and Guide“. Mike Clarke redet an dem Abend über Schiffskanäle in seiner Heimat und setzt sich mit dem „Wiener Neustädter Kanal“ auseinander. Mit vielfältigem Bildermaterial unterstreicht der Vortragende die Ausführungen. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden für das Museum sind stets willkommen. Infos dazu: Telefon 4000/11 127.

Zur Einstimmung: Führung durch Schiffskanal-Schau

Auf den Vortrag von Mike Clarke eingestimmt wird das Publikum mit einer Führung durch die Ausstellung „Vom Schiffskanal zum ‚City Airport Train‘“. Der Rundgang durch die aufschlussreiche Schau in den Museumsräumen im Erdgeschoss im Amtshaus Enkplatz 2 fängt um 17.00 Uhr an. Kurator und Kustos Johannes Hradecky betreut das Publikum. Die Teilnahme an der Führung ist gratis. Das Museum ist jeweils am Freitag (14.00 bis 17.00 Uhr) sowie am zweiten und vierten Sonntag im Monat (10.00 bis 12.00 Uhr) geöffnet. Traditionell ist der Eintritt frei. Gesperrt bleibt das Museum an Feiertagen und an schulfreien Tagen. E-Mails an die auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Leiterin, Petra Leban: bm1110@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Historiker Mike Clarke: www.mikeclarke.myzen.co.uk/

Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

