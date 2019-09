Grüne zu OMV-Aktion: Die Jugend nimmt ihre Zukunft in die Hand, raus aus fossiler Energie, rein in Erneuerbare

Salzer, Stögmüller und Reimon unterstützen OMV-Blockade der Grünalternativen Jugend

Wien (OTS) - Gemeinsam mit vielen jungen AktivistInnen haben die Grünen NationalratskandidatInnen Irmi Salzer, David Stögmüller und Michel Reimon heute vor dem Ölhafen der OMV den Ausstieg aus Öl und Gas gefordert. „Das fossile Zeitalter geht zu Ende. Jetzt gilt es, in eine Grüne Zukunft aufzubrechen“, betonen die KandidatInnen unisono.

„Große Energiekonzerne wie die OMV zerstören unsere Zukunft. Wir müssen raus aus Öl und Gas“, fordert Salzer. „Die Politik muss ihre Verantwortung übernehmen und die OMV in ein Grünes Energieunternehmen umbauen.“

„Nach dem Bundesrat und Nationalrat den Klimanotstand ausgerufen haben, müssen auch Taten folgen. Wir wollen 100 Prozent erneuerbare Energien und das schnell. Das muss auch die OMV verstehen. Fossile Energie ist Energie der Vergangenheit“, sagt Stögmüller.



"Schöne Worte und zahnlose Beschlüsse reichen nicht. Wenn in der Klimapolitik weiter nichts geschieht, werden die Proteste und Blockaden immer vehementer werden und das völlig zurecht. Hier wird eine Generation politisiert, die das Versagen der Politik der letzten Jahre nicht hinnehmen will und ihre Zukunft selber in die Hand nimmt. Man kann sie ignorieren oder unterstützen - wegschauen gibt's in dieser Frage nicht", sagt Michel Reimon.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

Florian Berger

0660 7730311

presse @ gruene.at