P & F Portfolio- und Finanzmanagement GmbH heißt nun Select INVESTMENT GmbH

Unser Investment-Geschäft hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Die neue Select INVESTMENT GmbH steht für eine weitere Beschleunigung dieses Wachstumskurses, insbesondere im Premium-Segment der Vermögensverwaltung Swiss Life Select Geschäftsführer Christoph Obererlacher

Select INVESTMENT steht für die Kombination von langjähriger Expertise in der Veranlagung großer Vermögenswerte und starker Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse. Ich freue mich sehr darauf, Kunden durch langfristige und individuell maßgeschneiderte Anlagelösungen zur Erreichung ihrer Ziele zu führen. Select INVESTMENT und Swiss Life Select Österreich stärken sich gegenseitig: Während Select INVESTMENT von der breiten Expertise des österreichweit führenden Finanzdienstleisters in allen Bereichen des Financial Plannings profitiert, erhalten die Swiss Life Select Financial Planner noch bessere Voraussetzungen, um ihren Kunden Anlagestrategien auf höchstem Niveau zu bieten. Select INVESTMENT Geschäftsführer René Lobnig

Wien (OTS) - Seit dem 25. September 2019 firmiert die P & F Portfolio- und Finanzmanagement GmbH unter Select INVESTMENT GmbH. Die Geschäftsführung wird erweitert um René Lobnig, CFA (42).

Bereits im Mai 2019 wurde die P & F Portfolio- und Finanzmanagement GmbH Teil der Swiss LifeGruppe. Schwerpunkt des nun in Select INVESTMENT GmbH umfirmierten Unternehmens ist die Betreuung gehobener Wertpapierkunden. „Unser Investment-Geschäft hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Die neue Select INVESTMENT GmbH steht für eine weitere Beschleunigung dieses Wachstumskurses, insbesondere im Premium-Segment der Vermögensverwaltung“ , so Swiss Life Select Geschäftsführer Christoph Obererlacher.

Mag. Wolfgang Fast (67), Geschäftsführer der ehemaligen P & F Portfolio- und Finanzmanagement GmbH, bleibt der Select INVESTMENT GmbH erhalten. Als neuer Geschäftsführer fungiert René Lobnig, CFA (42).

René Lobnig ist seit Jahresbeginn Chief Investment Consultant (CIC) bei Swiss Life Select Österreich. Davor bekleidete der seit mehr als 17 Jahren in der Finanzbranche tätige Investmentspezialist im In- und Ausland verschiedene Funktionen im Asset Management. So verantwortete er unter anderem die fachliche Leitung von Vermögensverwaltungen und von Produktentwicklungen im Investmentbereich. René Lobnig hat zusätzliche Abschlüsse als Chartered Financial Analyst, Chartered Alternative Investment Analyst und Certified Portfolio Manager. Der Select INVESTMENT Geschäftsführer über seine neue Position: „Select INVESTMENT steht für die Kombination von langjähriger Expertise in der Veranlagung großer Vermögenswerte und starker Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse. Ich freue mich sehr darauf, Kunden durch langfristige und individuell maßgeschneiderte Anlagelösungen zur Erreichung ihrer Ziele zu führen. Select INVESTMENT und Swiss Life Select Österreich stärken sich gegenseitig: Während Select INVESTMENT von der breiten Expertise des österreichweit führenden Finanzdienstleisters in allen Bereichen des Financial Plannings profitiert, erhalten die Swiss Life Select Financial Planner noch bessere Voraussetzungen, um ihren Kunden Anlagestrategien auf höchstem Niveau zu bieten.“

Mehr über die Select INVESTMENT GmbH erfahren Sie hier: www.select-investment.at



Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Sozw. Allan Hause BA

Media Relations

Swiss Life Select Österreich GmbH

Wiedner Hauptstraße 120-124

1050 Wien

Telefon +43 1 716 99 - 983

allan.hause @ swisslife-select.at

http://www.swisslife-select.at