NÖ Antidiskriminierungsstelle verzeichnete 124 Beschwerden

LR Königsberger-Ludwig: Gesellschaft sollte möglichst diskriminierungsfrei sein

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Antidiskriminierungsstelle verzeichnete im Berichtszeitraum 2017 – 2018 insgesamt 124 Beschwerden von Personen, die sich in den verschiedenen Lebensbereichen von staatlichen und privaten Einrichtungen und Stellen ungerecht behandelt fühlten, informierte am heutigen Donnerstag Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der NÖ Gleichbehandlungsbeauftragten Christine Rosenbach. 71 Beschwerden oder 57 Prozent alle Beschwerden betrafen Beschwerden wegen Diskriminierungen aufgrund einer Behinderung. Beschwerden aufgrund Diskriminierung der Ethnie gab es 20, wegen Geschlechterdiskriminierung oder Religion/Weltanschauung sieben, aufgrund des Alters drei und wegen Mehrfachdiskriminierungen gab es neun Beschwerden.

Königsberger-Ludwig erinnerte daran, dass das Land Niederösterreich bereits im Jahr 2005 eine Antidiskriminierungsstelle geschaffen habe. Als Meilenstein bezeichnete sie das NÖ Antidiskriminierungsgesetz aus dem Jahr 2017, mit dem „alle Diskriminierungsmerkmale gleichermaßen geschützt werden“ und alle Lebensbereiche umfasse. Ziel müsse eine diskriminierungsfreie Gesellschaft sein.

Die Landesrätin sprach sich auch für einen „Etappenplan für barrierefreie Zugänge in öffentlichen Gebäuden“ aus. Ebenso sollte es einen Mindestschadenersatz für jene geben, die von Diskriminierung betroffen seien. Ein „großes Manko“ ist für sie auch, dass es bei Diskriminierungen zwar den Anspruch auf Schadenersatz, aber „keine Beseitigung der Diskriminierung gibt“.

Christine Rosenbach bezeichnete die NÖ Antidiskriminierungsstelle als „niederschwellige Beratungsstelle“ mit dem Ziel, den Menschen „rasch und unbürokratisch“ zu helfen. Die gesetzliche Basis bilde dafür die Grundlage, es brauche aber auch „Herz und Verständnis“ für die Menschen.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse