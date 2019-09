Wölbitsch: Warum will Hebein Flächenwidmungen derzeit nicht überprüfen?

Mehr Fragen als Antworten von Grüner Stadträtin Hebein – Untersuchungen auch in MA 37 Baupolizei – Heumarkt-Koalition mehr und mehr unter Druck

Wien (OTS) - „Warum will die Grüne Stadträtin die Flächenwidmungen der Ära Chorherr derzeit nicht überprüfen? Welche Informationen hält Birgit Hebein zurück? Die Fragestunde hat bisher mehr Fragen als Antworten aufgeworfen“, erklärt Stadtrat Markus Wölbitsch nach den wenig erhellenden Antworten in der laufenden Gemeinderatssitzung. Die Grüne Stadträtin hat erklärt, dass umstrittene Flächenwidmungen seitens der Stadt nicht überprüft und untersucht werden. „Längst hat sich der Chorherr-Skandal zu einem rot-grünen Skandal ausgeweitet. Die Heumarkt-Koalition kommt immer mehr unter Druck – wehrt sich aber noch immer gegen eine U-Kommission.“

Neu ist jedenfalls die Information, dass auch die MA 37 Baupolizei in die Untersuchungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einbezogen wurde. „Die Heumarkt-Koalition müsste längst die Chorherr-Verwicklungen in Immobilien-Projekten aufklären. Hat die SPÖ in diesen Fällen alle Augen zugedrückt oder haben auch SPÖ-nahe Vereine profitiert?“, fragt der ÖVP-Stadtrat und hofft auf mehr Antworten in der Dringlichen Anfrage an Hebein, die heute spätestens um 16 Uhr abgehalten wird.

