Gaal/Bischof: Gut beraten im GB*-Stadtteilcafé in Liesing

Ein Jahr GB*-Stadtteilmanagement in Atzgersdorf: Kostenlose Infos zu Wohnen und Wohnumfeld

Wien (OTS) - Das Stadtteilcafé der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) machte am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr am Atzgersdorfer Kirchenplatz in Liesing Station. Die GB*-StadtteilexpertInnen informierten bei Kaffee und Kuchen kostenlos über das GB*-Service und über Entwicklungen im Gebiet. Im Zentrum von Atzgersdorf entsteht mit dem „Carré Atzgersdorf“ ein neues Wohnquartier mit rund 1.500 Wohnungen und Angeboten für die Nachbarschaft.

Wohnbaustadträtin Gaal: „GB*-ExpertInnen unterstützen beim Mitgestalten des Grätzels“

„Das GB* Stadtteilmanagement ist eine wichtige Anlaufstelle für die Bewohnerinnen und Bewohner. Die Expertinnen und Experten der GB* informieren über Veränderungen im Stadtteil und sammeln Ideen für das Grätzel. Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen sich für ihr Wohnumfeld interessieren, engagieren und stark machen. Die GB* unterstützt beim Mitgestalten des Grätzels mit kreativen Ideen und Projekten. Nur ein Beispiel dafür ist etwa die Initiative ‚Garteln ums Eck‘“, so Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Das „GB*-Stadtteilcafé“, ein Treffpunkt für BewohnerInnen zum Mitreden und Mitgestalten, tourt von Mai bis September durch mehrere Bezirke und motiviert die Menschen, sich aktiv mit ihrem Wohnumfeld auseinanderzusetzen. Vor Ort laden Ausstellungswände zum Mitgestalten ein. Jeder und jede kann mitreden, Wünsche äußern und Ideen einbringen. Am Kirchenplatz informierten die GB*-StadtteilexpertInnen zu Grünraum-Initiativen, Projekten in der Wohnumgebung, zu Wohn- und Mietrecht und zur Stadtentwicklung in Atzgersdorf und Liesing. Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung ist seit Herbst 2018 mit dem Stadtteilmanagement in der Scherbangasse 4 aktiv, vernetzt und informiert täglich von 15 bis 19 Uhr zu Veränderungen im Gebiet.

„Das GB*-Stadtteilmanagement hat sich innerhalb des letzten Jahres zum Treffpunkt in Atzgersdorf etabliert. Die GB*-Expertinnen und Experten haben ein offenes Ohr für alle, für langjährig hier wohnende Liesingerinnen und Liesinger genauso, wie für neu hinzuziehende Menschen“, so Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Liesings Mitte wächst: Veränderung begleiten, Nachbarschaft stärken

„Mit unseren GB*-Stadtteilmanagements in Neubaugebieten sind wir von Beginn an für alle Bewohnerinnen und Bewohner direkt vor Ort erreichbar. Information, Beratung und die Möglichkeit sich einzubringen sind uns wichtig. Damit stärken wir das Zusammenleben und die gute Nachbarschaft“, so Stadträtin Kathrin Gaal. In Atzgersdorf werden insgesamt rund 5.000 neue Wohneinheiten gebaut, größtenteils mit Fördermitteln der Stadt Wien.

Im Rahmen des Stadtteilcafés gab es für Interessierte eine Baustellenführung durch das neue Wohnquartier „Carré Atzgersdorf“, das aktuell auf dem Gelände eines ehemaligen, 61.500 Quadratmeter großen Gewerbegebiets an der Südbahn errichtet wird. Im Zentrum von Atzgersdorf entstehen rund 1.500 Wohnungen, davon etwa 1.000 geförderte Mietwohnungen und SMART-Wohnungen. Damit wird leistbarer Wohnraum und ein attraktives Angebot für die Nachbarschaft geschaffen: Nahe dem Ortskern entsteht ein zentraler Platz mit Sitzmöglichkeiten. Eine lebendige Erdgeschosszone beherbergt künftig Arztpraxen, Kindergärten, Cafés und Gewerbeflächen. Wiesenflächen und Obstgärten laden zum Flanieren ein, ein Kinder- und Jugendspielplatz und moderne Fitnessgeräte ermöglichen sportliche Aktivitäten. Informationen: www.stadtteilmanagement.wien

Ein Jahr GB*Stadtteilmanagement: Treffpunkt und Mitgestalten im Stadtteil

Das GB*-Lokal „Atzgersdorf/In der Wiesen“ in der Scherbangasse 4 feierte ein Jahr Stadtteilmanagement. Hier informiert das GB*-Team persönlich - jeweils von Montag bis Freitag, 15 bis 19 Uhr - zu allen Bauprojekten in Atzgersdorf und In der Wiesen. Eine interaktive „Mitmach-Ausstellung“ zeigt, was und wo gebaut wird und Ideen für ein gutes Miteinander im Stadtteil können geteilt werden. Weitere Infos: www.gbstern.at; sued@gbstern.at, T: (+43) 0676/8118 64 136

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal

T: 0676/811881893

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at



Daniel Dutkowski

Gebietsbetreuung Stadterneuerung

Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 15 und 23

Mittelgasse 6, 1060 Wien (temporäre Adresse)

T: +43 676 8118 63 987

sued @ gbstern.at