Schwerelos in den Herbst: Saisonstart im Festspielhaus St. Pölten

Zeitgenössischer Tanz, Jazz- und Weltmusik, Cirque Nouveau sowie ein Sneak Peek in die Saison 2020/2021

Wien/St. Pölten (OTS) - Mit märchenhaftem Spitzentanz startet das Festspielhaus St. Pölten am 05./06. Oktober in seine 23. Spielzeit: Les Ballets de Monte-Carlo zeigen mit "Cinderella" einen Klassiker von Star-Choreograf Jean-Christophe Maillot. Das Tonkünstler-Orchester taucht unter der Leitung von Igor Dronov live in die zauberhafte Klangwelt von Sergej Prokofjews Ballettmusik ein, die es sich zur Aufgabe macht, die Figuren als "wirkliche, fühlende und erlebende Menschen" darzustellen. Diesen Anspruch Prokofjews greift Maillot in seiner Kreation auf und stattet die einzelnen Charaktere mit einer komplexen Doppelbödigkeit aus. Empfohlen ab 8 Jahren!

Von Break- & Aerial-Dance über Flamenco bis zu Fusion und Morna

Der französische Choreograf und Tänzer Mourad Merzouki erhebt Breakdance zur Bühnenkunst, lässt sich dabei von der Aerial-Dance-Muse küssen und katapultiert den Urban Dance mit den halsbrecherischen Techniken des danse verticale in die Lüfte. Die TänzerInnen seiner Compagnie Käfig geben die Bodenhaftung auf und scheinen im Spiel von Licht und Illusion die Schwerkraft zu überwinden. Auch die NY Times zeigt sich von "Vertikal" beeindruckt und resümiert: "Atemberaubende Athletik im Traum eines Tänzers vom gravitationslosen Raum". Zu sehen am 19./20. Oktober, empfohlen ab 8 Jahren. Eduardo Guerrero, der Shootingstar einer neuen Generation des Flamencos, gastiert am 24. Oktober und vereint präzise Technik mit zeitgenössischer Ästhetik. Niemand Geringerer als der Gründervater des Fusion-Genres spielt am Nationalfeiertag im Festspielhaus auf: John McLaughlin und seine Band The 4th Dimension bringen den Geist der Sixties nach St. Pölten. Der britische Gitarrist und Komponist mischte einst Jazz, Rock und indische Einflüsse zu einem unverkennbaren Sound und war mit seinem legendären Mahavishnu Orchestra Inspirationsquelle unzähliger Musiker. Die Kapverden sind nach wie vor ein weitgehend unbekanntes Inselparadies im Atlantik. Die junge Sängerin Mayra Andrade lässt St. Pölten am 16. November im Takt der inseltypischen Rhythmen schwingen und hüllt die traditionelle Morna-Musik dabei in zeitgenössisches Gewand.

Eine Peepshow als virtuose Circus-Revue

Wärmstens empfohlen für gut gelaunte Nachtschwärmer-Truppen und alle ab 12 Jahren ist eine virtuose Circus-Revue mit anrüchigem Titel: In "Circa’s Peepshow" sparen die Top-AkrobatInnen aus Down Under weder mit australischem Humor noch mit ironischen Burlesque-Szenen. Vergessen Sie getrost, was Sie sich bisher unter einer Peepshow vorgestellt haben – Yaron Lifschitz, visionäres Mastermind von Circus Circa, spielt gekonnt mit Vorurteilen und Erwartungshaltungen. Zu sehen am 23./24. November.

Sneak Peek Saison 2020/2021

Nach mehrjähriger Pause zieht es einen der ganz Großen der österreichischen Musiklandschaft wieder zurück ins Rampenlicht. Hubert von Goisern hat seit seinem letzten Auftritt 2016 an seinem ersten Roman gearbeitet und bereitet derzeit den Release seines brandneuen Albums vor. Ab Herbst 2020 ist der Ausnahmekünstler aus dem Salzkammergut damit auf Tournee im deutschsprachigen Raum und am 16. Oktober 2020 live zu Gast im Festspielhaus St. Pölten.

