Margareten: Rotlicht-Leseabend im Nachtlokal am 27.9.

Wien (OTS/RK) - Auf Grund des großen Erfolges setzt der Autor und Deklamator Christian Schreibmüller am Freitag, 27. September, die Veranstaltungsreihe „Rotlicht Poetry Slam“ fort. Um 19.30 Uhr geht der Leseabend mit Kurz-Texten zum Thema „Erotik“ los. Durchgeführt wird das „Literatur-Wettlesen“ in der „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen eigene Werke (Lesedauer pro Beitrag: maximal 5 Minuten) vortragen. Alle Lyrik- und Prosa-Rezitationen rund um „Liebe – Erotik – Beziehung“ werden durch eine Publikumsjury bewertet. Organisation und Konzeption: Christian Schreibmüller. Projekt-Partner: Verein „Aktionsradius Wien“. Johanna Obernberger ist als Moderatorin mit dabei. Der Eintrittspreis beträgt 6 Euro. Information und Anmeldung: Telefon 0676/480 48 61. E-Mails an Christian Schreibmüller: levitlevlev@gmail.com.

Einlass in das vormalige Nachtlokal: 19.00 Uhr. Über das bunte Kultur-Programm in der stimmungsvollen „Bar der Künste“ in der Margaretenstraße 117 berichtet das „Aktionsradius“-Team unter der Telefonnummer 332 26 94. Die E-Mail-Adresse dieses Kultur-Vereines lautet: office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse