Die beliebteste Eisshow der Welt kommt in die Wiener Stadthalle

Holiday on Ice SHOWTIME von 29. Jänner bis 9. Februar 2020 in Wien

Wien (OTS) - Mit der emotionsgeladenen Geschichte von Holiday on Ice SHOWTIME nehmen bis zu 40 der besten EiskunstläuferInnen der Welt von Mittwoch, 29. Jänner bis Sonntag, 9. Februar 2020 das Publikum in der Wiener Stadthalle mit auf die magische Reise durch die unvergleichliche Erfolgsgeschichte von Holiday on Ice – von den ersten Proben bis zum Welterfolg. Sie demonstrieren dem Publikum hautnah, was es bedeutet, für die Bühne und für Standing Ovations zu leben. „SHOWTIME ist unsere Liebeserklärung an das große Entertainment auf Eis. Mit modernster Technik, facettenreichen Bühnenbildern, Wow-Effekten und den weltbesten Eiskunstläufern kreieren wir ein bisher nicht dagewesenes Entertainmenterlebnis on Ice“, sagt Peter O’Keeffe, Geschäftsführer von Holiday on Ice.

Neben einer mitreißenden Geschichte, inszeniert von Creative Director Kim Gavin in Zusammenarbeit mit Star-Choreograf und Eiskunstlauf-Olympiasieger Robin Cousins sowie Produktdesignerin Misty Buckley, erwartet die BesucherInnen ein Showerlebnis mit vielen überwältigenden Highlights. Zu diesen zählen Hologramm-Effekte, ein bespielbarer Globus mit einem Durchmesser von fünf Metern sowie eine Dampflok, die auf die Eisbühne fährt. Für das aufwändig gestaltete Bühnenbild projiziert die größte LED-Wand einer Live-Tour beeindruckende Bildszenerien. Rund 300 brillante, handgefertigte Kostüme von Stardesigner Michael Sharp erschaffen eine farbenprächtige und extravagante Kostümwelt, die SHOWTIME vom Opening bis zum Finale unvergleichlich macht.

SHOWTIME-Regisseur Kim Gavin ist seit mehr als 20 Jahren international einer der führenden Kreativen für innovative Shows. Er arbeitete bereits mit Weltstars wie Take That, Westlife, Pink und Robbie Williams. 2012 inszenierte er die Abschlusszeremonie der Olympischen und Paralympischen Spiele in London. „Unser Anspruch ist es, eine Inszenierung auf einem Level zu präsentieren, wie sie zuvor nicht für möglich gehalten wurde“, erklärt Kim Gavin.

„Holiday on Ice sorgt für unvergessliche Momente am Eis. Es ist Entertainment der Extraklasse, das zu den Fixpunkten im Programm der Wiener Stadthalle zählt“, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Für alle, die gerne selbst die Koffer packen und auf Reisen gehen, gibt es nun die Chance, einen Wochenend-Trip zu gewinnen und Holiday on Ice SHOWTIME noch vor der Österreich-Premiere zu sehen. Der oder die glückliche GewinnerIn des Gewinnspiels „Kleine Reise durch Europa“ fährt Anfang Jänner 2020 mit Begleitung nach München, um dort in der Olympiahalle die fulminante Geschichte von Holiday on Ice SHOWTIME zu erleben und anschließend von den Reiseerlebnissen zu berichten. Zum Gewinnpackage zählen die Bahnreise nach München, eine Hotelübernachtung sowie der Besuch von Holiday on Ice SHOWTIME in München. Teilnahme unter: https://www.stadthalle.com/de/gewinnspiele

Tickets an den Kassen in der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200, service @ stadthalle.com und auf www.stadthalle.com,Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Tickets für Holiday on Ice SHOWTIME ab 26 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 7 Euro

