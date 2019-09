Der Wahltag ab 9:00 Uhr durchgehend LIVE am Sonntag auf PULS 4 und PULS 24

Über 12 Stunden live: PULS 4 und PULS 24 berichten durchgehend ab 9:00 Uhr aus den Studios des führenden Privat-TV-Senders des Landes

Wien (OTS) - Mit geballter News-Power und über zwölf Stunden durchgehend LIVE begleitet das PULS 4 NEWS Team die ÖsterreicherInnen durch den entscheidenden Tag der Nationalratswahl, den 29. September 2019:



Die PULS 24 NEWS sind ab 09:00 Uhr in jeder Parteizentrale vertreten und geben den ZuseherInnen direkte Einblicke in die Stimmungswelten der einzelnen Parteien. Was geschieht direkt vor Ort?



Das Café Puls-Team bietet zu den NEWS ab 12:00 Uhr buntes Infotainment-Programm am Wahltag und blickt hinter die Kulissen des Wahlkampfs. Mit spannenden Talk-Gästen und Live-Einlagen, von Physiker Werner Gruber, Rhetorik-Strategin Tatjana Lackner, Social-Media-Expertin Ingrid Brodnig und weiteren Gästen, bringen Publikumslieblinge Flo Danner und Babsi Fleißner den ZuseherInnen die Wahl ins Wohnzimmer.



Die PULS 24-Redakteure berichten danach direkt aus der Wahlzentrale, der Nationalbibliothek in der Hofburg, und live aus dem Newsstudio. Von zahlreichen Hochrechnungen, Analysen, LIVE-Schaltungen und Interviews mit den SpitzenkandidatInnen, den Generalsekretären und den Wahlkampf-Managern bieten PULS 4 und PULS 24 das komplette Programm am Tag der Wahl. Info-Chefin Corinna Milborn kommentiert und analysiert mit hochkarätigen Gästen aus Politik und Medien.



Highlight am Wahltag - die Runde der SpitzenkandidatInnen am Tag der Entscheidung live im Privat-TV um 20:15 Uhr



Direkt am Wahltag treffen die SpitzenkandidatInnen um 20:15 Uhr LIVE auf PULS 4, PULS 24, ATV und ServusTV aufeinander. Es moderieren Corinna Milborn, Meinrad Knapp und Michael Fleischhacker direkt aus der Wahlzentrale, der Nationalbibliothek in der Hofburg. JedeR von ihnen wird im gleichen Ausmaß abwechselnd als Moderator fungieren. Das Vor- und Nachprogramm obliegt dem jeweiligen Sender selbst und wird eigenständig gestaltet.



Direkt danach folgen weitere Analysen und spannende Ergebnisse rund um den wichtigsten Tag des Jahres aus dem PULS 24-Newsstudio und aus der Wahlzentrale.



Ab 9 Uhr: Die PULS 24 NEWS sind bei den Stimmabgaben der Spitzenkandidaten und danach vor den Parteizentralen für LIVE-Schalten und Interviews.

Ab 10 Uhr: Live-Analyse der SpitzenkandidatInnen mit Elisabeth Wehling live im PULS 24 NEWS Studio.

Ab 12 Uhr: Das Café Puls-Team bietet zu den NEWS ein buntes Infotainment-Programm am Wahltag

Ab 16:00 Uhr: Corinna Milborn und Manuela Raidl melden sich direkt aus der Hofburg

17.00 Uhr: Erste Hochrechnungen und die Runde der Wahlkampf-Manager

18:30 Uhr: Die Runde der Klubobleute

19.40 Uhr: Die Runde der Generalsekretäre

20.15 Uhr: DIE PRIVAT-TV ELEFANTENRUNDE NACH DER WAHL

21.00 Uhr: Die Analyse

21:45 Uhr: Die Ergebnisse



PULS 24 ist ab sofort in erster Linie im TV, via App, Web und Livestream via puls24.at sowie als TV-Programm verfügbar.

