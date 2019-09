„Die Presse“ digital: Nachrichten – Meinung - Magazin

Wien (OTS) - Seit gestern, 25. September 2019, präsentiert sich „Die Presse“ digital mit einem völlig neuen Design und einem innovativen Konzept: Drei auf die Informationsbedürfnisse der Leser zugeschnittene Kategorien – Nachrichten, Meinung und Magazin – stellen das journalistische Handwerk in den Mittelpunkt.

„Mit unserem journalistischen Selbstverständnis gehen wir richtungsweisend für die österreichische Medienlandschaft einen neuen Weg und bestätigen damit unseren hohen Qualitätsanspruch. Durch die Monetarisierung über das digitale Abo können wir es uns erlauben, Inhalte für anspruchsvolle Leser zu produzieren“, so Rainer Nowak, Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der „Presse“.

Das neue Konzept: Nachrichten – Meinung – Magazin

Live-Charakter: Im Bereich Nachrichten wird am Puls der Zeit recherchiert, um dem User alle Weltgeschehnisse auf einem Blick sichtbar zu machen. Was wirklich wichtig ist, wird somit in kürzester Zeit erfassbar.

Argumente: Die Kategorie Meinung bietet ein vielfältiges Meinungs-Spektrum und zeigt die Köpfe hinter den starken Meinungen. Zeit zu lesen: Um den Wissenshorizont des anspruchsvollen „Presse“-Lesers stetig zu erweitern und einen umfassenden Rundumblick über alle wichtigen Themen zu ermöglichen, wurde die Magazin-Ebene geschaffen. Der Channel dient außerdem als Speicher für jene Geschichten, die den Unterschied machen und unterstreicht den Wert des Digital-Angebots.

Das neue Layout: Farbleitsystem zur besseren Orientierung

Für die Umsetzung wurden die Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppe genau analysiert und mit den hohen „Presse“-Qualitätsansprüchen zusammengeführt. Gemeinsam mit der renommierten Agentur Edenspiekermann wurden die Erkenntnisse in allen digitalen Produkten realisiert. Im feierlichen Dunkelblau werden die User eingeladen, dem Leitsystem der Kategorien Nachrichten (Blueberry), Meinung (Grape) und Magazin (Mango) zu folgen.

Im Zuge dessen wurde auch das „Presse“-Logo einem sanften Relaunch – ausgenommen dem Zeitungskopf – unterzogen und präsentiert sich nun in einem edlen Dunkelblau für alle Anwendungsfälle.

Das neue Selbstverständnis: Die Zeit der Leser ist das kostbarste Gut

Die innovativen Übersichtsseiten wurden anhand der Leser-Interessen entwickelt und ermöglichen Lesevergnügen auf Basis der vorhandenen Zeit. Neben dem ePaper, das täglich bereits ab 1 Uhr nachts zur Verfügung steht, bietet das ePaper-Archiv die Print-Ausgaben der letzten zehn Jahre.

Durch die Investition in die Technologie von Piano.io ist nun ein deutlich schnellerer und einfacherer Registrierungs- und Bezahlprozess möglich, außerdem unterstützen schnellere Ladezeit und die Stabilität der Website die Benutzerfreundlichkeit deutlich. „Innovation ist ein fixer Bestandteil unserer Strategie. Seit 2017 haben wir unseren Qualitätsjournalismus sehr erfolgreich digital monetarisiert, mittlerweile haben wir mehr als 23.000 Abonnenten. Das neue Konzept stellt die logische Weiterentwicklung unserer digitalen Kompetenz dar – wir haben ein exzellentes Digital-Produkt mit starkem Print-Anker“, so Herwig Langanger, Vorsitzender der „Presse“-Geschäftsführung.

Rückfragen & Kontakt:

Franziska Keck, Bakk. phil.

Leitung Marketing & Lesermarkt

01/514 14-184

franziska.keck @ diepresse.com