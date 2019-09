Wr. Gemeinderat: Rot-Grün fordern FPÖ-Schweiger-Stenzel zum Rücktritt auf

Teilnahme und Rede bei einer Veranstaltung von Identitären ist für SPÖ und Grüne nicht tolerierbar

Wien (OTS/SPW-K) - Nachdem die nicht amtsführende Stadträtin Ursula Schweiger-Stenzel (FPÖ) am Identitären-Gedenkzug am 7. September ohne jede Bedenken aktiv teilnahm und dort auch noch eine Rede hielt, ist es uns ein Anliegen der FPÖ klar zu machen, dass es so nicht geht, betont SPÖ-Rathausklubvorsitzender Josef Taucher. Die rot-grüne Stadtregierung bringt in der heutigen Sitzung zum Wiener Gemeinderat daher einen Resolutionsantrag ein, in dem die FPÖ-Stadträtin ohne Ressort zum Rücktritt aufgefordert wird.

Die Identitären standen nachweislich mit dem Attentäter von Christchurch in Kontakt, der für den Tod über 50 Menschen verantwortlich war und ebenso viele zum Teil schwer verletzt hat. „Sich mit solchen Menschen wissentlich abzugeben und dann auf deren Veranstaltung auch noch eine Rede zu halten, ist des Wiener Gemeinderates nicht würdig. Ihre Sympathie für eine derartige Veranstaltung zu bekunden und den Menschen im Nachhinein versichern zu wollen, Sie wüssten nicht, wo Sie geredet haben, schlägt dem Fass den Boden aus“, so Taucher, der Frau Schweiger-Stenzel auffordert, Verantwortung zu übernehmen und von ihrem Amt zurückzutreten. „In Wien stehen wir für Zusammenhalt und nicht für Menschen, die andere gegeneinander ausspielen. Wer die Identitären mit den Worten ‚meine lieben Freunde‘ begrüßt und hofiert, hat sofort die Konsequenzen zu ziehen.“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Tom Woitsch

Kommunikation

(01) 4000-81 923

tom.woitsch @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at