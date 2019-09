Tiroler Marend war wieder das gesellige Highlight der Österreichischen Medientage

Full House beim Empfang der Moser Holding im Erste Bank Forum

Wien (OTS) - Wenn die Moser Holding bei den Österreichischen Medientagen zur Tiroler Marend lädt, lässt sich das Who is Who der Medienbranche nicht lange bitten. So folgten heuer bereits zum fünften Mal die Mediengrößen des Landes der Einladung von Moser Holding, Tiroler Tageszeitung und den Bundesländerinnen-Magazinen, um den ersten Kongresstag zünftig ausklingen zu lassen. „Wir freuen uns sehr, dass die Tiroler Marend zum gefragtesten Side-Event der Österreichischen Medientage geworden ist, und wir auch diesmal wieder starke Tiroler Akzente setzen dürfen“, so Moser Holding-Vorstandschef Hermann Petz.

Wie es sich für Regionalmedien gehört, stand der Abend auch kulinarisch im Zeichen der Regionalität. So kredenzten Helga und Thomas Heim von der Zillertaler Heumilchsennerei ein köstliches Tiroler Buffet, dazu konnten die Gäste Tiroler Kola, Zillertal Bier, Brixentaler „Zirbener“ und Whiskey aus Tarrenz im Tiroler Oberland genießen. Musikalisch sorgten die „Hoameligen“ mit echter Tiroler Volksmusik und jazzig-poppigem Acoustic-Stücken für einen besonders stimmigen Rahmen.

Zahlreiche Größen der heimischen Medienbranche waren wieder mit dabei, darunter Markus Breitenecker (ProSieben Sat1 PULS 4), Johannes Bruckenberger (APA Austria Presse Agentur), Georg Doppelhofer (Regionalmedien Austria), Andreas Eisendle (Bundesländerinnen Magazine), Joachim Feher (RMS GmbH Austria), Wolfgang Geier (ORF), Gerald Grünberger (Verband Österreichischer Zeitungen), Silvia Grünberger (Rosam-Grünberger), Markus Gstöttner (Manstein Zeitschriftenverlag), Max Hafele (Tiroler Tageszeitung), Helmut Hanusch (VGN Medienholding), Michael Himmer (GroupM), Georg Hofherr (P8), Thomas Kralinger (Kurier), Kurt Kribitz (Styria Media Group), Stefan Kröll (ProMedia), Silvia Lieb (Moser Holding), Markus Mair (Styria Media Group), Hans Metzger (tele), Christoph Neumayer (Industriellenvereinigung), Clemens Pig (APA Austria Presse Agentur), Ali Rahimi (Wiener Geschäftsmann), Oliver Stribl (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH), Lisa Totzauer (ORF), Alois Vahrner (Tiroler Tageszeitung), Nadja Vaskovich (Verband Österreichischer Zeitungen), Ferdinand Wegscheider (ServusTV), Marius Wolf (TIROL-TV), Alexander Wrabetz (ORF), Ronald Zecha (Tiroler Journalismusakademie), Kathrin Zechner (ORF), Mario Zenhäusern (Tiroler Tageszeitung).

