Nationalratspräsident Sobotka: Wir müssen an unsere Demokratie glauben

Letzte Nationalratssitzung vor dem Wahlsonntag beendet

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nahm die letzte Sitzung des Nationalrats vor dem Wahlsonntag zum Anlass, um ein kurzes Resümee über die abgelaufene XXVI. Legislaturperiode zu ziehen. "Wir haben eine starke, stabile Demokratie. Lassen wir uns das von niemandem schwachreden. Wenn wir nicht daran glauben und mutig sind, wird auch die Bevölkerung kein Vertrauen in unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat haben", so der Appell des Nationalratspräsidenten an die Parlamentsfraktionen.

Die Abgeordneten des Nationalrats dürften auf ihre Leistungen im Parlament sowie bei den BürgerInnen vor Ort stolz sein, sagte Sobotka. Es habe viele, oftmals auch kontroversielle Diskussionen gegeben, dennoch sei das Gemeinsame im Mittelpunkt gestanden. "Wir waren alle davon getragen, dass wir ein Gemeinsames zustande bringen für diese Republik, der wir verpflichtet sind", so der Nationalratspräsident. (Schluss Nationalrat) keg

