Penlon bringt Sigma EVA-Verdampfer für Desfluran auf den Markt

Abingdon, England (ots/PRNewswire) - Penlon Ltd, ein im Vereinigten Königreich beheimateter Hersteller von Anästhesiegeräten, hat die Markteinführung des neuen Sigma EVA bekanntgegeben, ein fortschrittlicher elektronischer Verdampfer, der speziell für die optimierte Gabe von Desfluran entwickelt wurde. Penlon gehört zu einer Handvoll von Herstellern, die einen Verdampfer für Desfluran anbieten.

Dr. Gabor Vereczkey DEAA, beratender Anästhesist und Kardiologe, sagte: "Desfluran ist ein wichtiger Wirkstoff, mit dem die Narkosetiefe genau kontrolliert werden kann. Ein weiterer Vorteil gegenüber anderen Wirkstoffen ist das schnellere Aufwachen. Er eignet sich besonders gut für bariatrische und neurologische Eingriffe."

Der Sigma EVA-Verdampfer ist deutlich leichter als Konkurrenzprodukte und verfügt über ein verbessertes Füllsystem. Installation und Anwendung sind unkompliziert, und die Aufwärmphase ist kurz. Das Gerät ist mit Selectatec® und Dräger Auto-Exclusion® Stecksystemen kompatibel und kann so mit der großen Mehrzahl von Anästhesiesystemen betrieben werden. Es verfügt außerdem über eine 30-minütige Batteriereserve.

Cliff Kersey, Leiter Head of New Product Development bei Penlon Ltd, kommentierte: "Das Sigma EVA ist eine echte Errungenschaft. Die Kombination aus innovativen Technologien und einem patentierten Design hat ein Produkt hervorgebracht, das selbst bei geringen Durchflussraten einen präzisen Wirkstofftransport ermöglicht."

Sunil Khurana, CEO und MD von BPL Medical Technologies (die Muttergesellschaft von Penlon Ltd), sagte: "Wir sind extrem glücklich darüber, dieses innovative neue Produkt zu präsentieren. Es wird über unser weltweites Vertriebsnetz angeboten, einschließlich einer Langzeit-Liefervertrags mit einem globalen Pharmaunternehmen."

Sigma EVA baut auf einer fortschrittlichen Technologieplattform auf, und Penlon hat dafür im VK mehrere Patente erteilt bekommen. In den USA und China hat Penlon ebenfalls Patente angemeldet. Auf Basis dieser Technologieplattform werden zukünftige Produkte entwickelt.

Penlon Ltd entwickelt, produziert und verkauft seit 75 Jahren Verdampfer und Anästhesiesysteme und ist für hochwertige und zuverlässige Produkte bekannt. Für seine Erfolge wurde das Unternehmen mit vier Queen's Awards for Enterprise geehrt.

Penlon Ltd ist ein Unternehmen der BPL Medical Technologies Gruppe und ein Portfoliounternehmen von Goldman Sachs.

