KELAG Energie & Wärme GmbH expandiert

Die KELAG Energie & Wärme GmbH erwirbt die WRS Naturwärme Holding

GmbH mit sechs Biomasseheizwerken und Fernwärmenetzen in der

Steiermark, in Oberösterreich und in Niederösterreich.



Um Sie über diesen Erwerb, die strategischen Überlegungen und die

Pläne der KELAG Energie & Wärme GmbH mit diesen sechs Anlagen zu

informieren, laden wir Sie recht herzlich zu einem Pressegespräch

nach Liezen ein.



Ihre Gesprächspartner sind:

Roswitha Glashüttner, Bürgermeisterin der Stadt Liezen

Harald Riegler, Geschäftsführer WRS Energie- und Baumanagement GmbH

Manfred Freitag, Vorstand der KELAG-Kärntner

Elektrizitäts-Aktiengesellschaft

Adolf Melcher, Geschäftsführer der KELAG Energie & Wärme GmbH



Wir freuen uns, Sie bei unserem Pressegespräch begrüßen zu dürfen

und ersuchen Sie höflich um Ihre formlose Anmeldung bis 27.

September 2019 an josef.stocker @ kelag.at.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Datum: 30.9.2019, 10:00 - 12:00 Uhr



Ort:

Niederfeldstraße 9a, 8940 Liezen



Rückfragen & Kontakt:

Dr. Josef Stocker

T: +43 (0)463 525-1285, M: +43 (0)676 87801285

E: josef.stocker @ kelag.at

www.kelag.at