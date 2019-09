Erneuerung der Landesstraße B 30 zwischen Guntersdorf und Watzelsdorf beginnt Mitte Oktober

760.000 Euro werden investiert

St. Pölten (OTS/NLK) - In den Gemeindegebieten von Guntersdorf und Zellerndorf wird die Fahrbahn der Landesstraße B 30 zwischen Guntersdorf und Watzelsdorf auf einer Länge von 5,7 Kilometern im Freilandbereich erneuert. Die Landesstraße B 30 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 2.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Im Zuge des Projektes wird der Belag abgefräst. Nach dem Aufbringen von einem Asphaltvlies wird eine fünf Zentimeter starke Deckschicht aufgetragen. Die Arbeiten führen die Straßenmeisterei Retz und die Firma Hengl Bau aus Limberg durch. Die Kosten belaufen sich auf rund 760.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Für die Durchführung der Arbeiten ist von 14. Oktober bis 31. Oktober eine Sperre der Landesstraße B 30 im Baustellenbereich erforderlich. Die beschilderte Umleitung wird über die Landesstraßen B 45 und B 303 für die Dauer der Sperre geführt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

