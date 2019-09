Crate.io ernennt Syed Hoda zum Chief Commercial Officer und President North America (FOTO)

Berlin/Dornbirn/San Francisco (ots) - Crate.io (https://crate.io/), Spezialist für das Datenmanagement im industriellen Internet der Dinge (IIoT), hat Syed Hoda zum Chief Commercial Officer und President North America ernannt. Hoda verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Markterfahrung in der Skalierung fortschrittlicher Technologien sowohl bei Start-ups als auch bei Branchengrößen.

Hoda war zuletzt CMO des Digital Manufacturing Platform Unternehmens Sight Machine und zuvor CMO von ParStream, einem von Cisco Systems Inc. übernommenen IoT-Analytikunternehmen. Vor ParStream war Hoda als Senior Executive bei Cisco in einer Vielzahl von Managementfunktionen auf drei verschiedenen Kontinenten tätig. Zuletzt war er General Manager von Cisco's Emerging Solutions Group, wo er die Gründung und Skalierung neuer, disruptiver Softwareunternehmen leitete und auch maßgeblich an der Einführung des Cisco Globalization Center in Bangalore, Indien, beteiligt war.

"Syeds Erfahrung in der globalen und kommerziellen Skalierung von Unternehmenstechnologien zusammen mit seiner Expertise im Bereich der digitalen Transformation ist ein ideal für unser Unternehmen", sagte Christian Lutz, CEO von Crate.io. "Als unser neuer CCO stärkt Syed die Marktführerschaft von Crate.io im Bereich Datenmanagement für das IIoT. Wir freuen uns, dass er unserem Führungsteam beitritt."

"Die digitale Transformation hat eine Fülle von Möglichkeiten zur Verbesserung der operativen Prozesse in Unternehmen geschaffen, es ist nun an ihnen, den tatsächlichen Nutzen aus den Daten zu ziehen. Sie müssen viel, viel besser darin werden, ihre Daten für sie arbeiten zu lassen", sagte Hoda. "Crate.io wurde speziell für die Maschinendatenwelt entwickelt und hat Branchenführern geholfen, messbare Ergebnisse schneller zu erzielen andere Datenmanagementanbieter. Ich fühle mich geehrt, in einem fantastischen Team mit einer Geschichte von enormem Kundenerfolg zu arbeiten."

Hoda tritt Crate.io in einer Zeit starker Dynamik bei, in der das Unternehmen kürzlich von Forbes als Top 25 IoT-Start-up anerkannt und auch als Gartner Cool Vendor für den Fertigungsbetrieb ausgewählt wurde. Crate.io wird von über 1600 Unternehmen weltweit für eine Vielzahl von Maschinendatenanwendungen eingesetzt.

Hoda erwarb einen Master of Business Administration von der Emory University und einen Bachelor of Science in Wirtschaftsingenieurwesen von der Case Western Reserve University.

Über Crate.io

Crate.io ist der Entwickler der CrateDB, einer hochskalierbaren, verteilten Datenbank-Lösung, die Skalierbarkeit und Performance von NoSQL mit der Leistungsfähigkeit und Einfachheit von Standard-SQL verknüpft. Dafür entwickelt, um insbesondere IoT- und Maschinendaten-Applikationen zu unterstützen, ist CrateDB für containerisierte Umgebungen optimiert und läuft auf Azure oder anderen Clouds, sowie im eigenen Datencenter. Crate.io wurde im Juni 2013 gegründet und hat sein Engineering in Europa (Berlin & Dornbirn, Österreich) sowie Sales und Marketing in USA (San Francisco). Forbes hat Crate.io in die "Top 25 IoT Companies in 2019" gereiht.

