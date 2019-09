Stadtservice vor.Ort am Donnerstag und Freitag in Meidling

Das Stadtservice und Wiener Wohnen bieten BesucherInnen am 26. September auf dem Schedifkaplatz sowie am 27. September Uhr auf der Meidlinger Hauptstraße Hilfe und Information

Wien (OTS/RK) - Beim mobilen Büro des Stadtservices Wien können sich Besucherinnen und Besucher zu aktuellen Themen des Bezirks informieren, eine Handysignatur freischalten (dazu nötig sind Ausweis und Handy) oder sich mit der Sag‘s Wien App vertraut machen. Das Stadtservice Wien Team hat für alle ein offenes Ohr und freut sich auf abwechslungsreiche Gespräche sowie die persönlichen Kontakte mit den BürgerInnen. Außerdem sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wiener Wohnen vor Ort, die bei Fragen rund ums Wohnen weiterhelfen.

Am Donnerstag, 26. September, steht der Informations-Bus der Stadt zwischen 9 und 17 Uhr beim U-Bahn-Aufgang auf dem Schedifkaplatz. Von 10 bis 12 Uhr findet eine Sprechstunde mit Bezirksvorsteher Wilfried Zankl statt.

Am Freitag, 27.September, macht das Stadtservice vor.Ort dann zwischen 11 und 19 Uhr auf der der Meidlinger Hauptstraße 84 in 1120 Wien Halt. Bezirksvorsteher Wilfried Zankl wird am Freitag von 14 bis 15 Uhr beim Standort sein.

