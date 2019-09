Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Groißenbrunn abgeschlossen

LR Schleritzko: Maßnahmen garantieren Sicherheit

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach Errichtung der Mittelinseln bei den Ortseinfahrten von Groißenbrunn im Vorjahr konnten nunmehr die Arbeiten für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Groißenbrunn im Zuge der Landesstraße B 49 abgeschlossen werden. Landesrat Ludwig Schleritzko meinte bei der Baufertigstellung: „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Die Maßnahmen hier in Groißenbrunn sind ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung.“

Bei dem Projekt wurden bestehende Gehsteige saniert und verbreitert, neue Abstellflächen für den ruhenden Verkehr geschaffen und die neu angelegten Grün- und Nebenflächen verleihen dem Ort ein harmonisches Erscheinungsbild. Nach Beendigung der Arbeiten an den Nebenflächen wurde die Fahrbahn der B 49 auf einer Länge von rund 600 Metern unter Beibehaltung der Fahrbahnbreite von sieben Metern saniert. Dabei wurden die vorhandene Deckschicht und eine Lage der Tragschicht abgefräst und eine neue Trag- und Deckschicht wieder aufgebracht.

Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Groß-Enzersdorf und Bau-und Lieferfirmen aus der Region in einer Bauzeit von rund vier Monaten durch. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 540.000 Euro, die jeweils zur Hälfte vom Land Niederösterreich und der Marktgemeinde Engelhartstetten getragen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

