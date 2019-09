25 Jahre Heidi Chocolat

„HEIDI, die Retterin der Schwedenbombe“ mit neuem Markenauftritt

Wien (OTS) - „HEIDI, die Retterin der Schwedenbombe“ feiert im Zug der 25-jährigen Erfolgsgeschichte in neuem Kleid und verlost Reise in die Schweiz.

1994 vom Schweizer Premium Chocolatier Läderach gegründet, steht Heidi Chocolat seit jeher für Schokoladegenuss auf höchstem Niveau. Die Namensgebung des Unternehmens fiel auf eine Figur, die allerorts bekannt ist: Heidi. Das Mädchen aus den Schweizer Bergen steht für Natur, Neugierde und pure Lebensfreude, die dabei hilft, die Schokoladeseite des Lebens zu genießen. Nach nun 25 Jahren Erfolgsgeschichte präsentiert sich die Marke HEIDI mit einem neuen Markenauftritt und verlost anlässlich des Jubiläums eine Reise in Heidis Heimat, die Schweiz.

Viele Meilensteine auf der Schokoladeseite des Lebens

Weltweit in über 50 Ländern vertreten, gehört HEIDI zu den führenden Schokoladenmarken im Premium-Bereich. Etwas mehr als ein Jahrzehnt nach Gründung des Unternehmens intensiviert Heidi Chocolat im Jahr 2008 den Export und damit auch die Internationalisierung. Die Lancierung von HEIDI am österreichischen Markt startet 2013, gleichzeitig mit dem Erwerb der wahrscheinlich beliebtesten Süßwarenmarke Österreichs: Die Rettung der Traditionsfirma Niemetz, mit der die Schwedenbomben vor dem endgültigen „Aus“ bewahrt wurden, ist unmittelbar mit HEIDI Chocolat verbunden. „Mit der nahtlosen Fortführung des Wiener Traditionsunternehmens Niemetz nach der medial so aufsehenerregenden Insolvenz, wurden durch die Übernahme durch HEIDI Chocolat die Schwedenbomben, ein einzigartiges, österreichisches Kulturgut, welches für höchste Wiener Konditorqualität steht, gerettet. Auch der hohe Niemetz Qualitätsanspruch passt bestens mit der Qualitätsphilosophie von HEIDI Chocolat zusammen“, so Mag. Gerald Neumair, Aufsichtsratsvorsitzender der Heidi Chocolat AG.

Anlässlich der 25-jährigen Erfolgsgeschichte feiert das Unternehmen Geburtstag und gönnt mit einem Relaunch „seiner Heidi“ ein neues Kleid.

HEIDI’s frischer Auftritt

Die Rose, die als bisheriges Markensymbol der Heidi Chocolat die Süßwarenverpackungen geziert hat, wird nun – passend zum Namen – von einem Logo in Form eines jungen Mädchens abgelöst. Um dennoch einen Konnex zum bisherigen Logo herzustellen, wurde die Rose als Reminiszenz in Form eines Blumenstraußes beibehalten, den Heidi nun in der Hand trägt. Mit den Schweizer Bergen im Hintergrund sollen Konsumentinnen und Konsumenten sofort eine Verbindung zu den Schweizer Wurzeln und der damit verbundenen Schokolade-Tradition herstellen können.



4 Produktionsstätten für höchsten Genuss

Das Portfolio umfasst neben Pralinen und handgeschminkten saisonalen Hohlfiguren vor allem Tafel-Schokolade, die noch immer nach den Schweizer Rezepturen des Firmengründers Läderach mit einem hohen Anteil Handarbeit hergestellt werden.

Für die einzigartigen HEIDI Florentiner-Tafeln werden von Hand karamellisierte Mandelblättchen nach Confiseur-Art zu einer knusprig-zarten Florentiner-Schicht von Hand gewalzt. Für HEIDI Grand’Or werden ganze handgeröstete und handkaramellisierte Nüsse auf weiße, dunkle oder Vollmilch-Schokolade gebettet. Dazu kommt noch für Liebhaber von dunkler Schokolade HEIDI Dark, die mit natürlich intensivem und samtig-weichem Schokolade-Genuss alle Schokoladeliebhaber verzaubert und bei Blind-Tests sämtliche namhafte Konkurrenten aus dem dunklen Schokoladesegment schlägt. Der intensive HEIDI Dark Schokoladegenuss zeichnet sich auch durch bis zu 75% weniger Zuckergehalt im Vergleich zu Milchschokolade aus.

Mitfeiern und gewinnen

Für all jene, die Heidis Heimat besser kennen lernen wollen, verlost Heidi Chocolat gemeinsam mit on.tour und Schweiz Tourismus eine Reise in die Schweiz für zwei Personen mit vier Übernachtungen und einer Fahrt im Glacier Express inklusive Besuch im Heidi-Dorf. Mitmachen ist ganz einfach: Auf www.facebook.com/HeidiChocolateAustria einfach ein Foto hochladen und kommentieren, auf dem der Genuss einer Heidi Schokolade zu sehen ist. Bis 16. Oktober 2019 haben die Naschkatzen des Landes Gelegenheit, sich von ihrer schokoladigsten Seite zu zeigen.

