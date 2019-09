Astea zeigt seine prämierte Lösung für mobilen Außendienst auf der Mobility for Business

Paris (ots/PRNewswire) - Astea International Inc., ein führender globaler Anbieter von Field Service Management- (FSM/Außendienstmanagement) und Mobilitätslösungen, kündigte sein Sponsoring der Messe Mobility for Business an, die vom 1. bis 3. Oktober am Porte de Versailles in Paris (Frankreich) stattfindet. Astea wird Live-Vorführungen seiner prämierten FSM- und Mobilitätslösung Alliance Enterprise(TM) an Stand G15 präsentieren.

Astea führt seine Alliance Enterprise(TM) FSM- und Mobilitätslösung am Messestand G15 vor

Managementlösungen für mobilisierten Außendienst sind für Field-Service-Organisationen (FSO/Außendienstorganisationen) erfolgskritisch geworden, denn die Vorteile des Einsatzes dieser Lösungen liegen auf der Hand, beispielsweise:

verbesserte Reaktionszeiten,

schnellere Problemlösung bei Trouble Tickets,

geringerer Verwaltungsaufwand,

genauere Rechnungslegung und

verbesserte Kundenzufriedenheit.

Astea wurde von Frost & Sullivan als das Mobile Field Service-Unternehmen des Jahres 2018 ausgezeichnet, u. a. für sein umfassendes und nutzerorientiertes Portfolio mit mobilen Außendienstanwendungen, seine visionären Partnerschaften mit aufstrebenden Technologieanbietern und seine Fähigkeit, die zunehmenden Anforderungen von Außendienstorganisationen zu erfüllen.

Astea stellt den FSO den Schlüssel für eine erfolgreiche mobile Transformation durch sein prämiertes Außendienst-Anwendungsportfolio Alliance Mobile Edge(TM) zur Verfügung, das Werkzeuge für jede Person liefert, die bei der Servicebereitstellung eine Rolle spielt, darunter: Außendiensttechniker, Außendienst-Gebietsleiter und -Manager, Partner, Anbieter und Subunternehmer, Lagermitarbeiter und sogar Kunden.

Die Kunden von heute sind anspruchsvoll. Ihre Zeit ist wertvoll, ihre Tage sind ausgefüllt und stets aktualisierte Informationen, beispielsweise die voraussichtliche Ankunftszeit eines Außendiensttechnikers (und kein dreistündiges Zeitfenster), werden zunehmend als selbstverständlich vorausgesetzt. Deshalb hat Astea Alliance Customer Edge(TM), eine native mobile Anwendung für Kunden, entwickelt, die Informationen in Echtzeit teilt, Terminvereinbarungen ermöglicht, den Standort des Technikers verfolgt, Aktualisierungen von Serviceaufträgen und noch vieles mehr bietet. Die Ergebnisse des Lösungsangebotes Alliance Customer Edge für Kunden von Astea sind u. a. schnellere Problembehebung, zufriedenere Kunden und steigende Umsätze.

"Astea gibt allen Akteuren im Lebenszyklus von Serviceleistungen die Möglichkeit, ihre Arbeit zu erledigen und vernetzt zu bleiben, während sie gleichzeitig komplett mobil sind", sagte John Hunt, Geschäftsführer von Astea EMEA. "Mit unserer mobilen App Alliance Manager Edge können Außendienst-Manager ihre komplexen Aufgaben auf einem Smartphone oder Tablet durchführen. Das gleiche gilt für unsere mobile App Customer Edge, die Kunden eine vollständige Kontrolle und Transparenz über ihre Serviceerfahrung von jedem mobilen Gerät aus erlaubt. Unsere Unternehmensmission, allen Außendienstbeteiligten Mobilität zu verschaffen, ist auch für Lagermitarbeiter dank unserer Anwendung Alliance Warehouse Edge verwirklicht worden. Die Entwicklung nutzerfreundlicher nativer Mobilanwendungen für alle Teilnehmer bei der Servicebereitstellung ist eine der Methoden, wie Astea die Unternehmen bei der Verwirklichung der mobilen Transformation unterstützt."

Um mehr über Asteas mobile Außendienstsoftware zu erfahren, besuchen Sie den Stand G15 auf der Messe Mobility for Business oder rufen Sie die Website Astea.com auf.

Informationen zu Astea International

Astea International ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Außendienst- und mobilen Personalmanagementlösungen für alle Eckpfeiler des kompletten Service-Lebenszyklusmanagements: Kundenverwaltung, Servicemanagement, Anlagenmanagement, Vorwärts- und Rückwärts-Logistikmanagement sowie Management und Optimierung von mobilem Personal. Mithilfe der Astea-Technologie erzielen die besten serviceorientierten Unternehmen der Welt höhere Gewinne und sorgen durch proaktive Kommunikation für einen Ausgleich von Kundenzufriedenheit und Servicelevels. So gewährleisten sie reibungslose, konsistente und für Kunden maßgeschneiderte Erfahrungen an jedem Berührungspunkt in der Kundenbeziehung. Die Lösungen von Astea vereinen Prozesse, Menschen, Komponenten und Informationen, sodass sich das gesamte Unternehmen darauf konzentrieren kann, auf den hart umkämpften globalen Märkten einen nachhaltigen Wert zu schaffen.

www.astea.com. Service Smart. Enterprise Proven.

© 2019 Astea International Inc. Astea, Astea Alliance, Alliance Enterprise, Alliance Mobile Edge, Alliance Warehouse Edge, Alliance Manager Edge und Alliance Customer Edge sind Marken von Astea International Inc. Alle anderen hier genannten Unternehmens- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/999745/Astea_International_Mobility_For_Business.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Unternehmenskontakt: Emily Hackman

Director of Global Marketing

215-682-2500

ehackman @ astea.com



Investorenbeziehungen: Matt Kreps

Managing Director

Darrow Associates Investor Relations

214-597-8200

mkreps @ darrowir.com