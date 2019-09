VP-Greco/Weber: Währinger Bürgerinnen und Bürger wollen befragt werden!

Neue Volkspartei Währing fordert rasche Durchführung einer Bürgerbefragung zur Gersthofer Straße

Wien (OTS) - „Alle Währinger sollten über die Gestaltung ihres Bezirks entscheiden. Das verstehen wir unter gelebter und lebendiger Demokratie im Bezirk“, so Kasia Greco, Spitzenkandidatin der neuen Volkspartei Währing zur geplanten Umgestaltung der Gersthofer Straße. Dies wäre umso wichtiger, da für diese geplanten Umbauten 700.000 Euro Steuergeld verwendet werden sollen. Leider ist dieser Umbau auch ohne eine Sanitäranlage am „Platzl“ geplant, welcher ein großer Wunsch vieler Beteiligter war. Die im Mai stattgefundene Veranstaltung war eine reine Informationsveranstaltung und kann nicht als Bürgerbefragung bewertet werden.

„Trotz zahlreicher massiver Bedenken und nicht ernst genug genommener Einwände von Bürgerinnen und Bürgern, wird von der grünen Bezirksvorsteherin suggeriert, dass alles schön und gut sei“, so Kurt Weber, Klubobmann der neuen Volkspartei Währing. Die neue Volkspartei Währing hatte bereits 2018 in zahlreichen Gesprächen und Diskussionen in der Bezirksentwicklungskommission und in der Mobilitätskommission die Befragung aller Währinger gefordert. Als Entscheidungshilfe sollten dafür zwei Modelle unter Einbeziehung von interessierten Bürgerinnen und Bürgern ausgearbeitet werden. Jetzt liegt ein einziger Vorschlag vor, der nur die Interessen der grünen Bezirksvorsteherin berücksichtigt. Bedauerlicherweise hatte Bezirksvorsteherin Nossek den Radweg und die weiteren Umbauten in der Gersthofer Straße entgegen den Bürgerwünschen auf Mitbestimmung bereits über die Köpfe der Währingerinnen und Währinger hinweg errichten lassen. Ein derartiges Demokratiedebakel muss bei der Umgestaltung des Gersthofer Platzls vermieden werden.

„Bezirksvorsteherin Nossek, es liegt an Ihnen endlich vernünftige Vorschläge auszuarbeiten, die die Interessen aller betroffenen Währingerinnen und Währinger widerspiegeln. Die Bürgerinnen und Bürger warten“, so Kasia Greco und Kurt Weber abschließend.

