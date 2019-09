ORF SPORT + mit der Handball-EM-Qualifikation und der Volleyball-EM 2019

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 26. September, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Handball-EM-Qualifikationsspiel der Damen Niederlande – Österreich um 19.25 Uhr und von der Volleyball-EM 2019 (Semifinale 1 Slowenien – Polen) um 21.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Tischtennis-Bundesliga-Opening Baden 2019 um 19.00 Uhr und von den UNIQA-ÖFB-Cup-Spielen Rapid – Salzburg (22.45 Uhr) und Tirol – Austria Wien (0.00 Uhr).

Das österreichische Frauen-Handball-Nationalteam startet am 26. September mit dem Auswärtsspiel gegen die Niederlande in die Qualifikation zur EHF EURO 2020. Am 29. September folgt, ebenfalls live in ORF SPORT +, der Heimauftakt gegen Spanien. Die Niederlande gelten als klarer Favorit in der EURO-Qualifikationsgruppe 1. Die Holländerinnen wollen nach Silber 2016 und Bronze 2018 im kommenden Jahr endlich den Titel davontragen. Spanien kam 2018 bei der EURO zwar nicht über Platz 12 hinaus, erlebte allerdings einen kleinen Umbruch und will nun erneut Angriff nehmen auf die Medaillenplätze. Als vierte Nation ist in dieser EURO-Qualifikationsgruppe Griechenland mit dabei.

Kommentator ist Johannes Hahn.

Die CEV EuroVolley 2019 geht von 12. bis 29. September in Belgien, Frankreich, Slowenien und den Niederlanden über die Bühne. Am 26. und 27. September stehen die Semifinalspiele und am 29. September das Finale live auf dem Programm von ORF SPORT +. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka. (ORF-TVthek live von 20.15 bis 22.45 Uhr)

