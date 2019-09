Robert Wurm wieder Zentralbetriebsratsvorsitzender der Österreichischen Postbus AG

Wien (OTS) - Der Zentralbetriebsrat und Betriebsrat der Postbus AG hat in seiner Sitzung heute, Mittwoch, Robert Wurm zum sechsten Mal in Folge als Vorsitzenden bestätigt. Die Wahl erfolgte einstimmig. Wurm steht damit bereits seit mehr als dreieinhalb Jahrzehnten an der Spitze der Postbus-Personalvertretung, seit 1983 als Betriebsratsvorsitzender der Postbus AG, seit 1995 als Vorsitzender des Zentralbetriebsrats.

Zu seinen Stellvertretern wurden Johann Pürstinger und Sepp Nigitsch gewählt, als weitere Mitglieder des Zentralbetriebsrat Johann Ritter, Dieter Smolka und Meinhard Petzmann.

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda, stellvertretend für Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, gratulierten dem alten und neuen Postbus-Betriebsrat bei der Sitzung persönlich zur Wiederwahl.

Helmut Köstinger, Vorsitzender der Postgewerkschaft GPF, dankte den Postbus-Personalvertretern für „die langjährige erfolgreiche Arbeit, den unermüdlichen Einsatz und das tägliche Engagement“. In der Postbus-Personalvertretung gehe es „nicht um Politik, sondern einzig um die bestmögliche Vertretung der Interessen der Beschäftigten“.

„Einzig Kompetenz und Durchschlagskraft und engagierte Arbeit mit Herz ergeben eine starke Gewerkschaft“, betonte Köstinger.

Rückfragen & Kontakt:

Robert Wurm

Zentralbetriebsratsvorsitzender

ÖBB-Postbus GmbH

Unternehmenszentrale

Am Hauptbahnhof 2

1100 Wien

Telefon: +43 1/93000-43900

Mobil: +43 664/624 39 00

mailto: robert.wurm @ postbus.at