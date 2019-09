Bürgermeister Ludwig bei Eröffnung des PORR Campus

Wien (OTS/RK) - Der Bau-Riese PORR betreibt in Simmering mit dem PORR Campus eine betriebliche Ausbildungsstätte für Bau-Lehrlinge. Heute, Mittwoch, wurde der Campus feierlich im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig eröffnet. Am Standort in Simmering werden im ersten Jahr rund 80 Lehrlinge aus ganz Österreich ausgebildet, außerdem bietet die Baufirma in Simmering auch Fortbildung ihrer Fachkräfte.

„Das Pilotprojekt der PORR in Simmering unterstreicht die Attraktivität der Baulehre sowie des Ausbildungsstandorts Wien“, sagte Bürgermeister Ludwig bei der Eröffnung des Campus. Ludwig betonte die Rolle der Unternehmen als Lehrlings-Ausbildner, denn gut ausgebildete Fachkräfte halten den Wirtschaftsmotor Wien am Laufen: „Gute und qualifizierte Fachkräfte sind immer gefragt. Unternehmen müssen auf ganzheitliche Ausbildungskonzepte setzen, um einem Fachkräftemangel rechtzeitig entgegenzuwirken und junge Talente für eine Lehre zu motivieren.“ Das Engagement in der Lehrlingsausbildung spiegle auch die gute Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und ArbeitnehmerInnenvertretern wieder. „Diese gelebte Sozialpartnerschaft ist auch Teil des Erfolgsrezepts Wiens, eine Stadt, die in allen Rankings von Lebensqualität über Smart City bis Start-Ups an der Spitze liegt“, sagte Ludwig.

Zum PORR Campus in der Wildpretstraße gehören neben Werkstatthallen und ein Maschinenfuhrpark auch ein Wohnheim für Lehrlinge. Der Unterricht am Campus ergänzt die Lehre um dreiwöchige Übungsblöcke und Praxis-Einheiten sowie Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprüfungen.

Neben der Lehrlingsausbildung bietet die Baufirma am neuen Campus auch Weiterbildungsmöglichkeiten für Hilfs-, Fach- und VorarbeiterInnen sowie Polierinnen und Polieren an. Dazu gehören laut PORR neben Schulungen zum Thema Arbeitssicherheit und neuen Bautechniken auch der Umgang mit neuen Baugeräten und Software. Denn auch am Bau zieht die Digitalisierung ein, betonte PORR-CEO Karl-Heinz Strauss.

