Verkehrssperren wegen Klima-Demo „Earth Strike“ am Freitag

Wien (OTS/RK) - Am kommenden Freitag, dem 27. September, findet in Wien der „Earth Strike“ statt. Die Klimaschutz-Demo besteht aus drei „Sternmärschen“, die jeweils um 12.30 Uhr an drei verschiedenen Orten in Wien starten (Details siehe unten). Gemeinsamer Zielort sämtlicher Marschrouten ist die Karlskirche, die um 14.30 Uhr erreicht wird. Für jeden einzelnen der drei Märsche werden in etwa 2.000 bis 3.000 TeilnehmerInnen erwartet. Um 14.30 Uhr ziehen die Versammlungs-TeilnehmerInnen dann gemeinsam vom Karlsplatz zum Heldenplatz, wo es eine Abschlusskundgebung geben soll. Für den gemeinsamen Marsch werden zwischen 6.000 und 9.000 TeilnehmerInnen erwartet. Das Ende der Versammlung ist für ca. 20 Uhr anberaumt. Die Wiener Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsverzögerungen sowohl auf den Marschrouten als auch auf den Ausweichrouten, die den gesamten Fahrzeugverkehr als auch alle oberirdischen öffentlichen Verkehrsmittel betreffen. Es wird empfohlen, großräumig auf Öffis umzusteigen.

Die Routen sämtlicher Märsche im Detail

„Sternmarsch 1“ startet am Christian-Broda-Platz im 6. Bezirk; Verlauf: die Mariahilfer Straße – Amerlingstraße – Schadekgasse – Gumpendorfer Straße – Stiegengasse – Kettenbrückengasse – Rechte Wienzeile – Faulmanngasse – Schaurhofgasse – Wiedner Hauptstraße – Karlsplatz – Karlskirche

„Sternmarsch 2“ startet am Vorplatz des Hauptbahnhofs im 10. Bezirk; Verlauf: Margaretengürtel – Schönburgstraße – Wiedner Hauptstraße – Karlsplatz – Karlskirche

„Sternmarsch 3“ startet am Praterstern im 2. Bezirk; Verlauf: Praterstern – Franzensbrückenstraße – Franzensbrücke – Radetzkystraße - Hintere Zollamtstraße – Invalidenstraße – Große Ungarbrücke – Am Heumarkt – Lothringerstraße – Schwarzenbergplatz – Brucknerstraße – Karlskirche

Der gemeinsame Marsch startet am Karlsplatz und verläuft via Lothringerstraße – Kärntner Straße – Ringstraße – Heldenplatz.

Verkehrssperren und Öffi-Einschränkungen während der Versammlung

Während der Versammlungsdauer wird es temporäre Verkehrssperren und Verkehrsableitungen auf den Marschrouten selbst sowie auf allen angrenzenden Straßenzügen geben. Die Verkehrssperren werden vom polizeilichen Einsatzleiter vor Ort für die jeweils unbedingt notwendige Dauer verfügt.

Die Wiener Polizei weist zudem auf die Baustelle auf der Linken Wienzeile hin und empfiehlt, die betroffenen Straßenzüge und insbesondere den innerstädtischen Bereich ab der Mittagszeit mit Privat-KFZ zu meiden und nach Möglichkeit großräumig auszuweichen.

Von der Demo sind auch zahlreiche Bus- und Straßenbahnlinien betroffen. Die Buslinien 4A, 13A, 14A, 57A, 59A, 80A sowie die Straßenbahnlinien 1, 2, D, O, 62 und 71 werden kurzgeführt oder über andere Routen umgelenkt. Die Wiener Linien empfehlen, auf die Durchsagen und Fahrgastinfo vor Ort zu hören und wenn möglich großräumig auf die U-Bahn auszuweichen. Details zu den Öffi-Einschränkungen gibt es bei der Fahrgastinformation der Wiener Linien unter der Tel.: 01-7909-100.

