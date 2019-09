FPÖ-Grebner: Nein zur MegaArena in Neumarx, ja zu einem Naherholungsgebiet!

Scheinheilige rot-grüne Klimapolitik bedeutet in Wirklichkeit, zuzubetonieren wo immer es geht

Wien (OTS) - „Die FPÖ-Landstraße spricht sich ganz klar gegen das gegenwärtig geplante Projekt `Mega Arena´ in Neu Marx aus“, hält der Bezirksvorsteher-Stv. in Wien Landstraße, Mag. Dr. Werner Grebner, unmissverständlich fest.

Die Anrainer würden schon jetzt unter einer hohen Verkehrsbelastung durch die Veranstaltungsstätten Arena, Gasometer und Marx Halle leiden; eine zusätzliche Veranstaltungshalle mit dem doppelten Fassungsvermögen der Stadthalle lässt hier unerträgliche Zustände für die Anrainer befürchten. „Das Gebiet in Neu Marx ist laut Umweltministerium ohnehin bereits durch Feinstaub und Stickstoffdioxid überdurchschnittlich belastet“, erinnert Grebner.

Grebner schlägt vor: Stattdessen sollte auf dem Areal eine Parkanlage mit Erholungs-, Spiel- und Sportmöglichkeiten wie im Schweizergarten geschaffen werden. „Das würde den Anrainern, dem Bezirk und dem Grätzel zu Gute kommen und die Lebensqualität für alle steigern“, ist Grebner überzeugt.

Ein entsprechender FPÖ-Antrag in der Bezirksvertretung Landstraße wurde am 19.9.2019 von SPÖ, der Mehrheit der Grünen und der Hälfte der Neos leider niedergestimmt. „So sieht die rot-grüne Umwelt- und Klimapolitik in Wien dann tatsächlich aus: einerseits fordert man mehr Grün und schattenspendende Bäume – und dort wo es geht, wird dann von SPÖ und Grünen wieder zubetoniert“.

