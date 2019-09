Musikimpuls im Dunkelsteinerwald sorgt für gemeinsame Identität

Bohuslav: Aktive Beteiligung der Bevölkerung ist bei diesem Projekt sehr wichtig

St. Pölten (OTS/NLK) - Die LEADER-Regionen Wachau-Dunkelsteinerwald und Donau NÖ-Mitte haben gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt „Musikimpuls“ zur Förderung ausgewählt. Es wird mit Unterstützung von Land und Europäischer Union gefördert. Das Land Niederösterreich hat kürzlich die Unterstützung aus Mitteln des EU-Programms LE / LEADER und der ecoplus-Regionalförderung auf Initiative von Landesrätin Petra Bohuslav beschlossen.

Das Projekt zum Thema Musik soll nun in den Gemeinden im Dunkelsteinerwald für ein „Wir-Gefühl“ sorgen. „Wie für alle Gemeinden, ist es auch für die Gemeinden im Dunkelsteinerwald wichtig, sich ständig nachhaltig weiterzuentwickeln. Die aktive Beteiligung der Bevölkerung ist dabei sehr wichtig und trägt zu einem einheitlichen Verständnis der gemeinsamen Werte bei“, erläutert Petra Bohuslav.

Die Musik ist ein zentrales Entwicklungsthema in der Region Wachau-Dunkelsteinerwald. Im Stift Göttweig wird derzeit ein umfangreiches Musikarchiv aufgearbeitet. Zudem ist der Dunkelsteinerwald Heimat zahlreicher Musikerinnen und Musiker. „Die Region rund um den Dunkelsteinerwald hat eine ganz besondere Verbindung zur Musik. Deshalb ist es auch so schön, dass genau diese Musik nun der Region eine gemeinsame Identität verleihen soll“, erklärt Bohuslav. „Im Zuge dieses Projekts werden aus der Bevölkerung heraus kulturelle Veranstaltungen und Projekte erarbeitet. Diese sollen die Gemeinden intensiver miteinander vernetzen und eine nachhaltige Weiterentwicklung sicherstellen“, so Bürgermeisterin Gudrun Berger aus Furth, die Sprecherin der Projektsteuerungsgruppe.

In der ersten Aufbau-Phase wird die Vernetzung von Institutionen, Einzelpersonen, Gruppen und Gemeinden initiiert. Das Vorhaben wird durch eine aktive Bürgerbeteiligung bekannt gemacht. Zudem wird an zukünftigen Veranstaltungsformaten gearbeitet. Das Projekt wird von einem professionellen Expertenteam der Donau-Universität Krems begleitet.

Weitere Informationen: Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Andreas Csar, Telefon 02742/9000-19616, E-Mail a.csar @ ecoplus.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse