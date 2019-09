Peter Kraus, Ingrid Kraus, Iva Schell und Alexandra Meixner zu Gast in „Stöckl.“

Am 26. September um 23.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 26. September 2019, um 23.20 Uhr in ORF 2 Rock-’n’-Roll-Legende Peter Kraus und seine Gattin Ingrid, Opernsängerin Iva Schell sowie die Ärztin und Extremsportlerin Alexandra Meixner zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Ich war natürlich schon ein schlimmer Finger“, gesteht Peter Kraus im ORF-Nighttalk „Stöckl.“, „meine Frau hat mich aber immer wieder auf den Boden zurückgeholt – ich glaube, ohne Ingrid wäre ich niemals 80 geworden.“ Vor mehr als 50 Jahren verliebte sich der damalige Schauspieler in das Model aus Wien. Anlässlich der Goldenen Hochzeit macht die öffentlichkeitscheue Ehefrau eine Ausnahme und begleitet den Rock ’n’ Roller zu Barbara Stöckl.

Auf eine besondere Beziehung blickt auch Iva Schell zurück. Fünf Jahre ist es nun her, seit ihr Ehemann Maximilian Schell verstorben ist. Die Opernsängerin erzählt, dass aus der Trauer inzwischen eine große Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit geworden ist. Sie plant gerade eine große Sonderausstellung über den Oscar-Preisträger und hat – auch unter Mitwirkung ihrer dreijährigen Tochter – eine Kinderlieder-CD aufgenommen.

Die Gynäkologin Alexandra Meixner geht regelmäßig an ihre körperlichen und mentalen Grenzen und oft auch darüber hinaus. Die 48-jährige Waldviertlerin fährt extreme Radrennen wie das „Race across Australia“, bei dem sie sogar einen Weltrekord aufstellte, und absolviert auch scheinbar unmögliche Belastungen wie 20 Ultratriathlons an 20 Tagen hintereinander. Wobei die Ärztin nach wie vor überzeugt ist: „Es geht noch mehr!“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at